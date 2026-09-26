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Divlje pčele

Cvita objavila kraj Mirjanine vladavine: 'Više nisam Runje, ja sam Vukas, isto kao i vi'

U središtu oštrog verbalnog sukoba našle su se Cvita i Mirjana Vukas. Cvita joj je jasno dala do znanja da više ona ne drži sve konce ove kuće već da je ta odgovornost sada na Nikoli

RTL
26.09.2026 11:00

Sve je počelo naizgled bezazlenom pritužbom na buku i plač djeteta, ali se brzo pretvorilo u izravan obračun oko toga tko sada donosi odluke pod njihovim krovom.

Tko nosi prezime Vukas?

Do sukoba je došlo kada je Mirjana, žaleći se da joj puca glava i da ne može podnijeti buku, pokušala naložiti Cviti da ode sa svojim djetetom na kat. Međutim, naišla je na neočekivano tvrd otpor. Cvita je mirno, ali odlučno odbila taj prijedlog, sugerirajući Mirjani da, ako joj smeta buka, ona sama ode gore.

Ovakav drzak odgovor izbacio je Mirjanu iz takta, potaknuvši je na osobni napad. U pokušaju da je omalovaži, Mirjana je Cvitu oslovila njezinim djevojačkim prezimenom, prokomentiravši kako se "Cvita Runje već propinje na zadnje noge" čim je Ante otišao.

Odgovor koji je uslijedio jasno je dao do znanja da su se pravila igre promijenila. Cvita ju je oštro ispravila, podsjetivši je na svoj novi status. Jasno joj je poručila da se više ne preziva Runje, nego Vukas, dodavši značajno "isto kao i vi". Ovaj trenutak označio je jasnu prekretnicu u njihovom odnosu, pokazujući da Cvita više ne namjerava trpjeti autoritet koji Mirjana pokušava nametnuti.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Promjena na čelu obitelji

Ono što je uslijedilo bio je konačni udarac starom poretku u kući. Cvita nije stala samo na obrani svog prezimena, već je otvoreno izrekla ono što se očito već neko vrijeme kuhalo u obitelji. Bez okolišanja je Mirjani poručila da ona više ne donosi odluke.

"Nikola sada vodi glavnu riječ u ovoj kući, ne vi", odrješito je izjavila Cvita, čime je izravno osporila Mirjaninu poziciju i autoritet.

Vrijeme će pokazati kako će Mirjana prihvatiti svoj novi, očito podređeni položaj i hoće li Nikolino vodstvo donijeti mir ili nove sukobe u kuću Vukasovih.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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