Cvita objavila kraj Mirjanine vladavine: 'Više nisam Runje, ja sam Vukas, isto kao i vi'

Sve je počelo naizgled bezazlenom pritužbom na buku i plač djeteta, ali se brzo pretvorilo u izravan obračun oko toga tko sada donosi odluke pod njihovim krovom.

Do sukoba je došlo kada je Mirjana, žaleći se da joj puca glava i da ne može podnijeti buku, pokušala naložiti Cviti da ode sa svojim djetetom na kat. Međutim, naišla je na neočekivano tvrd otpor. Cvita je mirno, ali odlučno odbila taj prijedlog, sugerirajući Mirjani da, ako joj smeta buka, ona sama ode gore.

Ovakav drzak odgovor izbacio je Mirjanu iz takta, potaknuvši je na osobni napad. U pokušaju da je omalovaži, Mirjana je Cvitu oslovila njezinim djevojačkim prezimenom, prokomentiravši kako se "Cvita Runje već propinje na zadnje noge" čim je Ante otišao.

Odgovor koji je uslijedio jasno je dao do znanja da su se pravila igre promijenila. Cvita ju je oštro ispravila, podsjetivši je na svoj novi status. Jasno joj je poručila da se više ne preziva Runje, nego Vukas, dodavši značajno "isto kao i vi". Ovaj trenutak označio je jasnu prekretnicu u njihovom odnosu, pokazujući da Cvita više ne namjerava trpjeti autoritet koji Mirjana pokušava nametnuti.