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Divlje pčele

Cvita poručuje Nikoli: 'Sve si sličniji ocu'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'.

RTL.hr
25.09.2026 13:59

Ante otkriva Marku da nema veze s onim što se dogodilo Teodori. "Da sam tako nešto planirao, Milan i ti bi odmah znali", rekao je Ante sinu. Ni jedan ni drugi ne znaju tko je iza Teodorinog odlaska. Važno je, kaže Ante, da se nađe osoba koja ga je htjela izdati.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Šušnjara se nada da neće u zatvor, a najteže mu pada ideja da bi mu Anka i djeca mogli ostati sami. "Neće biti ni gladni ni bosi", obećao je Krsto. Ekipa u kavani razgovara o svemu što se proteklih dana dogodilo u Vrilu. Badurina traži Domazeta, boji se da bi Toma mogao napustiti selo.

Rajka i Ivica, Divlje pčele
Rajka i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Milan se bori s posljedicama ranjavanja, a Kata u zatvoru broji prve dane i zbližava se s cimericom. Dobila je i uputu - da se pazi Eve. U zatvoru je i Ivica, a Rajka mu dolazi u posjet. Mirjana se odlučuje razračunati s Domazetom, a Nikola preuzima očevu ulogu. Cvita ga kritizira zbog svega i ističe da je sve sličniji ocu.

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!


divlje pčele
Divlje pčele

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Divlje pčele

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