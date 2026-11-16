Cvita poručuje Zori da se vrati u Zagreb, a Ante prijeti Kati i daje joj kratki rok na napusti Vrilo!

Ante prijeti Kati u njezinim poljima, daje joj dva dana da napusti Vrilo, inače će biti u problemu. Tjera Cvitu da odlazi kući, no sestre brane Katu. Marino je u nevolji zbog novca koji je posudio za kockanje. Dok se on nosi s prijetnjama, Zora u Vrilu provodi vrijeme sa svojim sestrama. Kata ne planira napuštati svoj dom ni pod cijenu prijetnje.

Cvita je svjesna da je čekaju nevolje u kući Vukas. Marko se pita je li Domenika već prije njega spavala s nekim, počeo je sumnjati u svoju zaručnicu. Zora traži od Cvite da vidi sina, no ona joj govori da nije trebala dolaziti u Vrilo. "Mislim da ti bilo najbolje da se vratiš u Zagreb", rekla je Cvita sestri. Zora se odlučuje na odlazak.