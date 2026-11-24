Povratak u Vrilo Zori donosi pravi emotivni slom nakon susreta sa sinom, malim Petrom, te oštrog ultimatuma koji joj postavlja sestra Cvita

icon-close

Zori je iznimno teško ponovno biti kod kuće, a situacija postaje još bolnija kada prvi put nakon dugih šest godina napokon vidi svog sina. Iako je mali Petar oduševljen tetkom Zorom i srdačno je grli, Cvita ne može podnijeti njezinu prisutnost u dječakovu životu. U napetom trenutku koji slijedi, Cvita postavlja Zori jasan ultimatum. "Nećeš se približavat mom sinu", oštro joj poručuje Cvita, strogo joj zabranjujući daljnji kontakt s djetetom. Taj susret predstavlja prekretnicu za Zoru koja sve teže nosi teret prošlosti.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovo je tek patnja"

Ovaj hladan tuš i zabrana potpuno slamaju Zoru. U jednom od najemotivnijih trenutaka epizode iskreno priznaje koliko joj je uistinu teško te donosi čvrstu odluku da želi svog sina natrag. Težinu njezine boli najbolje opisuju njezine vlastite riječi. "Ja sam do sad mislila da patim. Al' ovo je tek patnja. Ja ne morem više bez svog sina", otkriva slomljena Zora.

icon-expand Zora, Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

Zagrljaj pun nade