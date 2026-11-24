Zori je iznimno teško ponovno biti kod kuće, a situacija postaje još bolnija kada prvi put nakon dugih šest godina napokon vidi svog sina. Iako je mali Petar oduševljen tetkom Zorom i srdačno je grli, Cvita ne može podnijeti njezinu prisutnost u dječakovu životu.
U napetom trenutku koji slijedi, Cvita postavlja Zori jasan ultimatum. "Nećeš se približavat mom sinu", oštro joj poručuje Cvita, strogo joj zabranjujući daljnji kontakt s djetetom. Taj susret predstavlja prekretnicu za Zoru koja sve teže nosi teret prošlosti.
"Ovo je tek patnja"
Ovaj hladan tuš i zabrana potpuno slamaju Zoru. U jednom od najemotivnijih trenutaka epizode iskreno priznaje koliko joj je uistinu teško te donosi čvrstu odluku da želi svog sina natrag.
Težinu njezine boli najbolje opisuju njezine vlastite riječi. "Ja sam do sad mislila da patim. Al' ovo je tek patnja. Ja ne morem više bez svog sina", otkriva slomljena Zora.
Zagrljaj pun nade
Bez obzira na ultimatum koji je postavila Cvita, taj jedan zagrljaj s Petrom probudio je u Zori snažnu majčinsku ljubav. Prisjećajući se susreta s mješavinom tuge i nade, potreseno izgovara: "Vidila sam ga... I zagrlio me. Moj me sin zagrlio."
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.