Divlje pčele

Cvita preuzima stvar u svoje ruke, Zora se mora hitno skloniti

Bez okolišanja i s tonom koji ne dopušta prigovor, Cvita je jasno dala do znanja da je Zorin ostanak u kući postao previše rizičan

06.04.2026 21:15

Cvitin dolazak, naizgled motiviran potrebom da preuzme svoju šivaću mašinu, brzo je otkrio dublju i ozbiljniju namjeru. Njezina direktiva bila je kratka i nedvosmislena: Zora se mora preseliti na sigurnije mjesto, daleko od očiju znatiželjnika i potencijalnih neprijatelja.

Primijetivši kako Zorina trudnoća postaje sve očitija, Cvita je naglasila da vremena za čekanje više nema. "Morat ćemo smisliti di ćemo te maknuti", izjavila je odlučno, ne ostavljajući prostora za raspravu u seriji 'Divlje pčele'

Zora, Katarina, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Plan za skrivanje Zore

Zorina prva reakcija bila je mješavina nevjerice i otpora. Njezin prijedlog da se jednostavno povuče u svoju sobu i izbjegava kontakt s vanjskim svijetom Cvita je oštro odbacila. "Nećeš ostati u sobi", bio je jasan Cvitin odgovor, objašnjavajući kako takvo polovično rješenje više nije dovoljno. S obzirom na to da je Katarina preuzela aktivniju ulogu u vođenju zadruge, kuća će postati prometnije mjesto, a time i opasnije za nekoga tko se treba skrivati. "Počela si zapovijedati zadrugom, što znači da će ljudi ovdje dolaziti", argumentirala je Cvita, ističući da je rizik od otkrivanja prevelik.

Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Napeta razmjena završila je Zorinom opaskom, "nisam glupa, Cvita", čime je potvrdila da razumije opasnost i da će slijediti upute, premda joj to teško pada. Cvitina misija time je bila uspješna, pokrenula je proces Zorinog skrivanja, no ostaje nejasno kamo će je odvesti i tko im u selu još uvijek predstavlja prijetnju. 

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

zora divlje pčele cvita divlje pčele divlje pčele
