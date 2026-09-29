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Divlje pčele

Cvita preuzima stvari u svoje ruke: Stipanu dala polja, a kuću čuva za sebe i sina

U sedmoj epizodi RTL-ove serije 'Divlje pčele', obiteljski odnosi i poslovne spletke dosežu novi vrhunac. Nakon niza drama u obitelji, Cvita odlučuje povući odlučne poteze kako bi osigurala stabilnu budućnost za sebe i svog sina

RTL
29.09.2026 20:45

Poslovni zaokret i Stipanovo preuzimanje polja

Cvita donosi vrlo važnu poslovnu odluku. Svjesna da ne može sama voditi brigu o svemu, kući i obiteljskim poljima odlučuje prepustiti dio posla Stipanu. Daje mu do znanja da će on od sada voditi sve poslove oko polja, kao i samu prodaju.

"Od sada ćeš ti voditi poslove sve, polja, posao, prodaju sve, pa ćeš uzeti sebi", istaknula je Cvita, dodajući kako će ipak jedan manji dio ostaviti Kati i Zori kako bi imale za podmirivanje računa. Stipan, pomalo iznenađen ovom ponudom, prihvaća odgovornost, svjestan da njegova vlastita žena i djeca moraju od nečega živjeti.

Osim toga, Cvita i Luce odlučile su počistiti njezinu rodnu kuću. Nakon što su završile s pospremanjem, Luce sasvim logično predlaže da se kuća da u najam nekome drugome kako bi iskoristili prostor, a i nešto zaradili sa strane. 

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, Cvita je odlučna u namjeri da zadrži taj komad svoje ostavštine isključivo za sebe. "Pa neće biti prazna, ja ću biti u njoj", objašnjava Cvita svoj plan. Njezina je namjera redovito dolaziti u tu kuću sa svojim sinom. Želi da on od malih nogu zna svoje prave korijene i da bude potpuno svjestan tko je i odakle potječe. Koliko je Vukas, toliko će biti i Runje.

Njezina čvrsta odluka da sačuva staru kuću samo je jedan od ključnih koraka na njezinom putu prema samostalnosti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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