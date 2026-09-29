Cvita preuzima stvari u svoje ruke: Stipanu dala polja, a kuću čuva za sebe i sina

Cvita donosi vrlo važnu poslovnu odluku. Svjesna da ne može sama voditi brigu o svemu, kući i obiteljskim poljima odlučuje prepustiti dio posla Stipanu. Daje mu do znanja da će on od sada voditi sve poslove oko polja, kao i samu prodaju.

"Od sada ćeš ti voditi poslove sve, polja, posao, prodaju sve, pa ćeš uzeti sebi", istaknula je Cvita, dodajući kako će ipak jedan manji dio ostaviti Kati i Zori kako bi imale za podmirivanje računa. Stipan, pomalo iznenađen ovom ponudom, prihvaća odgovornost, svjestan da njegova vlastita žena i djeca moraju od nečega živjeti.

Osim toga, Cvita i Luce odlučile su počistiti njezinu rodnu kuću. Nakon što su završile s pospremanjem, Luce sasvim logično predlaže da se kuća da u najam nekome drugome kako bi iskoristili prostor, a i nešto zaradili sa strane.