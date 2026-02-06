Emisije
Divlje pčele

Cvita priređuje Kati šok! Domazet skriva bolnu tajnu?

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
06.02.2026 11:57

Jakov u seriji 'Divlje pčele' pije u očaju dok otac ne dođe po njega, a Cvita i Tereza razgovaraju o uništenoj haljini. Kata upada u kuću obitelji Vukas pa naređuje svojoj sestri da se vrati kući, no Cvita joj priređuje veliki šok. Badurina njeguje Domazeta, a tijekom razgovora on konačno doznaje ime generalovog sina, nakon čega mu se pogorša stanje. Teška ratna sjećanja otkrivaju bolnu istinu?

Čavka ide pred tužitelja, a Vice ima osjećaj da se Tereza brine zbog Milanove sudbine. Ante i Marko raduju se zbog dobre vijesti, no u isto vrijeme Cvita je tužna i pogođena jer je u pitanju njezina sestra. Rajka pokušava uvesti reda u odnos Teodore i Jakova, a u Vrilo dolazi i vašar.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u

