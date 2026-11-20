Napetosti u Vrilu rastu nakon što je Cvita na seoskoj fešti zaplesala s Johnnyjem, što nije promaknulo oštrom oku njezina muža Nikole. On joj oštro predbacuje da pred svima radi budalu od njega, optužujući je da je ostavila obitelj kod kuće samo kako bi provodila vrijeme s mlađim muškarcem.
Iako ga Cvita pokušava uvjeriti da je Johnny za nju samo dijete i da u običnom plesu nije bilo ničeg lošeg, ljubomora ozbiljno nagriza njihov odnos. Nikola joj pritom spominje njezinu prošlost, dajući do znanja da je svima jasno kako njihov brak već neko vrijeme ne funkcionira.
Poljubac i bijeg od problema
Prava istina o kemiji između Cvite i Johnnyja izlazi na vidjelo tijekom njihova privatnog susreta. Johnny, ne skrivajući simpatije, otvoreno je pita zašto se ljubila s njim ako tvrdi da nema namjere mijenjati svoj dosadašnji život. U iskrenom priznanju, Cvita mu otkriva svoje prave osjećaje i razlog zbog kojeg mu se prepustila.
Zato jer kad sam s tobom, na trenutak zaboravim na svoje probleme", priznaje mu ranjiva Cvita. Johnny joj pritom predlaže da ostavi muža i makne se iz malog mjesta za svoje dobro, uvjeravajući je da vidi kako nije sretna u braku te da zaslužuje nešto puno bolje.
Neizvjesna budućnost
Iako je Johnny očito zaljubljen i želi više od tajnih susreta, Cvita je i dalje rastrgana između obiteljskih obveza i osjećaja slobode koji pronalazi u njegovu društvu. Njihova bliskost teško će ostati skrivena u malom mjestu poput Vrila, gdje se svaki korak budno prati.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.