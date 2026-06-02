Divlje pčele

Cvita razmišlja o odlasku od Nikole, ali jedna stvar sve komplicira

Dok se obitelj Vukas suočava s dramatičnim optužbama na sudu koje prijete razotkriti najmračnije tajne, Cvita proživljava vlastitu, intimnu dramu

RTL.hr
02.06.2026 08:00

U povjerljivom razgovoru s Rajkom, Cvita je otvorila dušu o bračnim problemima s Nikolom i priznala da razmišlja o najtežem koraku - odlasku.

'Mislila sam da sam sve brige ostavila iza sebe'

U trenucima iskrenosti, Cvita se prisjetila početka svog bračnog života s Nikolom, kada je vjerovala da su sve nevolje iza njih. "Kad sam kao mladenka pošla za njega, nakon svih muka i briga, i vidjela da me i dalje gleda zaljubljeno, mislila sam da sam sve svoje brige ostavila iza sebe", povjerila se Rajki. No, stvarnost se pokazala potpuno drugačijom.

FOTO: RTL

Umjesto mira i sreće kojima se nadala, Cvitin život ispunili su novi problemi. Rajka je sa suosjećanjem primijetila ono čega je i sama Cvita postala bolno svjesna: "A kad ono, prave muke tek krenule". Ova gorka spoznaja natjerala je Cvitu da preispita temelje svog braka i budućnost s čovjekom kojeg voli.

Budućnost s Nikolom i djetetom pod upitnikom

Na izravno Rajkino pitanje razmišlja li doista o odlasku, Cvita nije mogla sakriti svoju unutarnju borbu. Situaciju dodatno komplicira činjenica da ona i Nikola očekuju dijete, što svaku odluku čini još težom. "Govoriš o svojoj budućnosti, o Nikoli, o bebi", podsjetila ju je Rajka, svjesna težine tereta koji Cvita nosi.

FOTO: RTL

Iako je ljubav prema Nikoli i dalje prisutna, Cvita je izrazila sumnju da je ona dovoljna da prebrodi sve prepreke. Njezino razočaranje i umor od stalnih borbi doveli su je do točke kada više nije sigurna može li njihova ljubav pobijediti sve.

Rajkin savjet i nesebična podrška

U teškim trenucima, Rajka se pokazala kao glas razuma i prava prijateljica. Savjetovala je Cviti da ne donosi ishitrene odluke koje bi mogle definirati ostatak njezina života. "Odluke se ne donose preko noći, pusti vrijeme da prođe", rekla joj je, nudeći joj prijeko potreban prostor za razmišljanje.

FOTO: RTL

Ipak, najvažnije od svega bila je njezina bezuvjetna podrška. Rajka je jasno dala do znanja da će, bez obzira na ishod, biti uz Cvitu. "Ako i dalje budeš mislila da trebaš poći, da je to jedini način za tebe, ja ću te prva podržati", obećala joj je, pružajući joj utjehu i snagu.

