Cvita se opustila uz Johnnyjev 'čarobni' napitak

Neočekivani susret i opuštanje
Johnny je stigao tražeći gorivo za svoj motor, no umjesto toga ponudio je Cviti svoju posebnu vrstu tekućine. Umorna od svakodnevnih briga, Cvita je pristala probati njegov napitak, ne sluteći koliko će je brzo opustiti.
"Malo ti s tim, nije ti ovo rakija", upozorio ju je Johnny dok su bezbrižno sjedili. Ipak, Cvita je ubrzo postala puno rječitija i otvorenija nego inače.
Teška pitanja o sestri
Opuštena atmosfera navela je znatiželjnog gosta da postavi pitanje o njezinoj obitelji. Zanimalo ga je zašto je Katarina Runje zapravo završila u zatvoru i što se krije iza te priče. Osim toga, otkrio je Cviti da je upoznao Milana Čavku te Marka Vukasa pa je tako pitao kako je Milan ostao bez oka.
Cvita mu je, pod vidnim utjecajem napitka, pokušala objasniti zamršenu povijest. Brzo je počela nabrajati tko je primio metak, tko je pucao iz osvete i kako je cijela situacija pošla po zlu.
Zbunjeni Johnny jedva je pohvatao konce te mračne ispovijesti. "Evo, ponovit ću ti dvaput", rekla mu je Cvita pokušavajući još jednom pojasniti kaos koji je doveo do Katarinine teške kazne.
Strah od Nikoline reakcije?
I dok su njih dvoje bezbrižno razgovarali o prošlosti, u zraku je ostalo visjeti pitanje Cvitinog supruga. Njegova ljubomora i zaštitnički stav dobro su poznati svima pa bi prizor njegove žene kako pije s nepoznatim muškarcem mogao izazvati pravu dramu u obitelji.
Hoće li ovaj trenutak nepažnje donijeti nove probleme u njezinom braku, tek ćemo vidjeti. A uz to, ukoliko se Johnny oda Milanovu te Markovu tajnu Cviti, kakav će onda tek kaos ispasti?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.