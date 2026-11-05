Cvita se opustila uz Johnnyjev 'čarobni' napitak

Cvita je pronašla neobičan način za opuštanje kada je susrela Johnnyja, koji joj je ponudio svoje misteriozno piće. Kroz razgovor su se dotaknuli teških obiteljskih tema, a glavno pitanje ostalo je kako će na sve reagirati njezin suprug Nikola

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Neočekivani susret i opuštanje

Johnny je stigao tražeći gorivo za svoj motor, no umjesto toga ponudio je Cviti svoju posebnu vrstu tekućine. Umorna od svakodnevnih briga, Cvita je pristala probati njegov napitak, ne sluteći koliko će je brzo opustiti. "Malo ti s tim, nije ti ovo rakija", upozorio ju je Johnny dok su bezbrižno sjedili. Ipak, Cvita je ubrzo postala puno rječitija i otvorenija nego inače.

Teška pitanja o sestri

Opuštena atmosfera navela je znatiželjnog gosta da postavi pitanje o njezinoj obitelji. Zanimalo ga je zašto je Katarina Runje zapravo završila u zatvoru i što se krije iza te priče. Osim toga, otkrio je Cviti da je upoznao Milana Čavku te Marka Vukasa pa je tako pitao kako je Milan ostao bez oka.

icon-expand icon-close icon-close Cvita Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita mu je, pod vidnim utjecajem napitka, pokušala objasniti zamršenu povijest. Brzo je počela nabrajati tko je primio metak, tko je pucao iz osvete i kako je cijela situacija pošla po zlu. Zbunjeni Johnny jedva je pohvatao konce te mračne ispovijesti. "Evo, ponovit ću ti dvaput", rekla mu je Cvita pokušavajući još jednom pojasniti kaos koji je doveo do Katarinine teške kazne.

Strah od Nikoline reakcije?

I dok su njih dvoje bezbrižno razgovarali o prošlosti, u zraku je ostalo visjeti pitanje Cvitinog supruga. Njegova ljubomora i zaštitnički stav dobro su poznati svima pa bi prizor njegove žene kako pije s nepoznatim muškarcem mogao izazvati pravu dramu u obitelji.

icon-expand Marko, Milan i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL