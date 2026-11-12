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Divlje pčele

Cvita se vratila u Vrilo u neobično pijanom stanju: Luce i Nikola ostali u šoku

Cvita se nakon branja neobičnih gljiva vraća u Vrilo u prilično neobičnom stanju. Njezin susret s Lucom i Nikolom izazvao je zbunjenost, a njezino nepovezano pričanje ostavilo ih je u potpunom šoku

RTL.hr
12.11.2026 13:00

Branje neobičnih gljiva

Gledatelji prate Cvitin odlazak u prirodu s Johnnyem, gdje su odlučili brati razne trave i pečurke. No, očito su naišli na neobične gljive koje su uzrokovale njezino izrazito euforično ponašanje.

Nakon provedenog vremena na polju, Cvita se zaputila natrag prema selu, no bilo je očito da pod utjecajem onoga što je konzumirala jedva stoji na nogama. Osim toga, Cvita i Johnny prepustili su se i emocijama te se poljubili čime je Cvita prevarila Nikolu.

Susret s Lucom

Povratak u Vrilo nije prošao nezamijećeno. Naišla je na Lucu, kojoj je odmah na prvi pogled bilo jasno da s njom nešto ozbiljno nije u redu.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Luce je zabrinuto primijetila njezine znatno proširene zjenice i upitala ju je li nešto krivo pojela. Pijana i nadrogirana Cvita potpuno je nepovezano pričala o prirodi, djelujući kao da se nalazi u nekom sasvim drugom svijetu.

Zahtjev za sladoledom?

Ubrzo se ispred njih pojavio i Nikola, koji je također ostao zatečen njezinim stanjem te ju je u čudu pitao gdje je uopće bila i što je radila. Luce mu je odmah poručila da ju je najbolje čim prije odvesti kući jer situacija nimalo nije bezazlena.

Cvita i Johnny
Cvita i Johnny FOTO: RTL

Međutim, Cvitina iduća reakcija bila je još neobičnija. Usred te zbunjujuće situacije izrazila je veliku želju za sladoledom, nadajući se naglas da će joj ga Ferida napraviti. Nikoli i Luci jasno ništa nije bilo, dok se ona i dalje zaneseno smješkala.

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