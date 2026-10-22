Cvita spasila Antu Vukasa nakon što se srušio! On je ne želi pustiti: Boji se da će ga odati?

Cvita ostala uz Antu u najtežem trenutku
Nakon što mu je pozlilo u skrovištu, Ante je jedva uspio doći do imanja Vukasovih. Ondje su ga sklonili u štalu, gdje se ponovno srušio zbog snažnih bolova u prsima.
Cvita mu je odmah priskočila u pomoć i ostala uz njega čekajući dolazak liječnika. Svjestan da mu je potrebna hitna pomoć, Ante je dao nalog da se liječnika pozove iz gostionice. Iako je Ante vidno iscrpljen i u bolovima, čini se da ga više od vlastitog zdravstvenog stanja zabrinjava mogućnost da netko dozna za njegov povratak.
Ante ne želi pustiti Cvitu da ode, strahujući da bi mogla nekome otkriti gdje se skriva. Unatoč njegovoj sumnjičavosti, Cvita ostaje uz njega i pokušava mu pomoći.
Ante ispituje Cvitu o malenom Petru
U jednom trenutku Ante se prisjeća dječaka kojeg je ugledao pri dolasku na imanje. Zanima ga je li to bio maleni Petar, njegov unuk kojeg do sada nikada nije imao priliku upoznati.
Njihov prvi susret dogodio se u potpuno neočekivanim okolnostima. Umjesto da unuka upozna u mirnom obiteljskom okruženju, Ante ga je prvi put ugledao dok se borio sa snažnim bolovima i pokušavao pronaći pomoć.
Dok Cvita čeka liječnika, Ante se istovremeno suočava sa strahom za vlastito zdravlje i mogućim posljedicama svojeg iznenadnog povratka.
Hoće li Cvita sačuvati Antinu tajnu?
Iako mu je pomogla u trenutku kada mu je bilo najpotrebnije, Ante još uvijek nije siguran može li Cviti potpuno vjerovati. Svjestan je da bi vijest o njegovu povratku mogla izazvati veliki preokret u obitelji Vukas, ali i ponovno skrenuti pozornost na njegov bijeg.
Hoće li Cvita uspjeti sačuvati Antinu tajnu i pomoći mu da se oporavi ili će njegov dolazak na imanje napokon otkriti gdje se bjegunac skriva?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.