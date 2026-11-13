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Divlje pčele

Cvita tjera Johnnyja iz kuće zbog sestrina povratka

Nakon vijesti o pomilovanju i skorom povratku Katarine Runje u Vrilo, situacija u kući njezine sestre postaje iznimno napeta. Cvita je prisiljena zamoliti svog podstanara Johnnyja da se hitno iseli, uz strogu napomenu da zauvijek zaborave na njihov nedavni intimni trenutak.

RTL.hr
13.11.2026 15:30

Iseljenje podstanara

Velika radost zbog Katarinina izlaska na slobodu donijela je i neke sasvim neočekivane logističke probleme u kućanstvu. Kako bi pripremila teren za sestrin sretan povratak i osigurala joj mir, Cvita je morala donijeti brzu odluku i zamoliti svog podstanara Johnnyja da napusti kuću.

Iako se Johnny nedavno doselio i taman udomaćio, vijest o Katarininom pomilovanju znači da za njega u toj kući više nema mjesta. Cvita je apsolutno odlučna u namjeri da sestri pruži svu potrebnu stabilnost nakon dugih godina koje je nepravedno provela iza rešetaka.

Cvita, Karmela i Katarina, Divlje pčele
Cvita, Karmela i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Strogo čuvana tajna

Ipak, užurbano iseljenje nije jedina stvar koja trenutačno muči Cvitu. Njezin odnos s tajanstvenim došljakom nedavno je opasno prešao granicu stanodavca i podstanara, a sve je kulminiralo neočekivanim romantičnim poljupcem u polju.

Kako bi zaštitila svoj brak s Nikolom i izbjegla dramatične posljedice u selu, Cvita je jasno i glasno poručila Johnnyju da se tog trenutka slabosti više ne prisjećaju i da se prave kako se ništa nije dogodilo. Njezina poruka je izravna, no on se ne čini posve spreman tako lako prekrižiti svoje osjećaje.

Sumnje u selu

Dok Cvita svim silama pokušava prikriti tragove njihove kratkotrajne romanse i vratiti se normalnom životu, selo ne spava. Neki mještani, poput Luce, već su počeli primjećivati snažnu kemiju i sumnjati da se između nje i Johnnyja događa nešto što ne bi smjelo.

Cvita i Johnny, Divlje pčele
Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li njihova strogo čuvana tajna izaći na vidjelo unatoč Cvitinim naporima da sve zataška, pokazat će vrijeme. Zasad joj je jedini prioritet dočekati Katarinu i osigurati da joj se povratak u Vrilo ne pretvori u novu noćnu moru.

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Divlje pčele

Vijest o pomilovanju u novinama: Slavi se Katarinin povratak kući

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