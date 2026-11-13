Cvita tjera Johnnyja iz kuće zbog sestrina povratka

Nakon vijesti o pomilovanju i skorom povratku Katarine Runje u Vrilo, situacija u kući njezine sestre postaje iznimno napeta. Cvita je prisiljena zamoliti svog podstanara Johnnyja da se hitno iseli, uz strogu napomenu da zauvijek zaborave na njihov nedavni intimni trenutak.

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Iseljenje podstanara

Velika radost zbog Katarinina izlaska na slobodu donijela je i neke sasvim neočekivane logističke probleme u kućanstvu. Kako bi pripremila teren za sestrin sretan povratak i osigurala joj mir, Cvita je morala donijeti brzu odluku i zamoliti svog podstanara Johnnyja da napusti kuću. Iako se Johnny nedavno doselio i taman udomaćio, vijest o Katarininom pomilovanju znači da za njega u toj kući više nema mjesta. Cvita je apsolutno odlučna u namjeri da sestri pruži svu potrebnu stabilnost nakon dugih godina koje je nepravedno provela iza rešetaka.

icon-expand icon-close icon-close Cvita, Karmela i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Strogo čuvana tajna

Ipak, užurbano iseljenje nije jedina stvar koja trenutačno muči Cvitu. Njezin odnos s tajanstvenim došljakom nedavno je opasno prešao granicu stanodavca i podstanara, a sve je kulminiralo neočekivanim romantičnim poljupcem u polju. Kako bi zaštitila svoj brak s Nikolom i izbjegla dramatične posljedice u selu, Cvita je jasno i glasno poručila Johnnyju da se tog trenutka slabosti više ne prisjećaju i da se prave kako se ništa nije dogodilo. Njezina poruka je izravna, no on se ne čini posve spreman tako lako prekrižiti svoje osjećaje.

Sumnje u selu

Dok Cvita svim silama pokušava prikriti tragove njihove kratkotrajne romanse i vratiti se normalnom životu, selo ne spava. Neki mještani, poput Luce, već su počeli primjećivati snažnu kemiju i sumnjati da se između nje i Johnnyja događa nešto što ne bi smjelo.

icon-expand Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL