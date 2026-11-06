Cvita u suzama napala Mirjanu: 'Ako čujem da si mom sinu jednu jedinu rič rekla o Kati, pokopat ću te'

Saznanje i hitan odlazak
Jakov i Cvita ostali su u potpunom šoku kada su saznali da se Kate bori za život u splitskoj bolnici. "Kate je u bolnici, ranjena je", odjeknula je stravična vijest mjestom, na što je Johnny odmah uskočio s ponudom da im pomogne. "Pa ja ću vas voziti. Uzet ću Kamina kola", rekao je Johnny u brzini.
Prije samog polaska, Cvita odlučuje nakratko otići kući kako bi javila Nikoli da mora krenuti u bolnicu. Žurila je u nadi da će ga pronaći i da će joj on pružiti podršku u najtežim trenucima.
Sukob s Mirjanom
Stigavši kući, Cvita shvaća da Nikole nema, a tamo zatiče Mirjanu kako se bezbrižno igra s malim Petrom. Cvita moli Mirjanu da prenese Nikoli poruku da dođe u bolnicu čim se vrati. Međutim, Mirjana koristi ovu ranjivu situaciju za napad i grubo prebacuje Cviti usput nemilosrdno vrijeđajući ranjenu Katarinu.
"Da je tebi stalo do svog sina, ti bi sada ostala ovdje u svojoj familiji. A njoj je možda već stigla konačno Božja kazna", izgovorila je Mirjana hladnokrvno, nimalo ne mareći za tragediju koja je zadesila obitelj Runje.
Cvitine prijetnje u suzama
Ove surove riječi potpuno su slomile, ali i razbjesnile Cvitu. U suzama je žestoko napala Mirjanu, ne mogavši vjerovati koliko zlobe ima u njoj u trenutku dok joj se sestra bori za život. "Hoćeš začepiti? Ako čujem da si mom sinu jednu jedinu rič rekla o meni, o Kati ili o bilo čemu, pokopat ću te", zaprijetila joj je Cvita kroz suze, jasno dajući do znanja da neće tolerirati širenje svog otrova pred djetetom.
Nakon ovog emotivnog sloma, Cvita odlazi prema kamionetu gdje je već čekaju Jakov i Johnny. Dok oni žure prema Splitu, ostaje visjeti u zraku glavno pitanje: hoće li Mirjana sve reći malom Petru i nahuškati ga protiv Cvite i cijele njezine obitelji?
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