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Divlje pčele

Cvita u suzama napala Mirjanu: 'Ako čujem da si mom sinu jednu jedinu rič rekla o Kati, pokopat ću te'

Jakov i Cvita saznali su šokantnu vijest da je Kate završila u bolnici u kritičnom stanju nakon pucnjave na cesti. U općem kaosu, Johnny im nudi prijevoz, dok Cvita odlazi kući obavijestiti Nikolu, što rezultira žestokim sukobom s Mirjanom

RTL.hr
06.11.2026 15:30

Saznanje i hitan odlazak

Jakov i Cvita ostali su u potpunom šoku kada su saznali da se Kate bori za život u splitskoj bolnici. "Kate je u bolnici, ranjena je", odjeknula je stravična vijest mjestom, na što je Johnny odmah uskočio s ponudom da im pomogne. "Pa ja ću vas voziti. Uzet ću Kamina kola", rekao je Johnny u brzini.

Prije samog polaska, Cvita odlučuje nakratko otići kući kako bi javila Nikoli da mora krenuti u bolnicu. Žurila je u nadi da će ga pronaći i da će joj on pružiti podršku u najtežim trenucima.

Sukob s Mirjanom

Stigavši kući, Cvita shvaća da Nikole nema, a tamo zatiče Mirjanu kako se bezbrižno igra s malim Petrom. Cvita moli Mirjanu da prenese Nikoli poruku da dođe u bolnicu čim se vrati. Međutim, Mirjana koristi ovu ranjivu situaciju za napad i grubo prebacuje Cviti usput nemilosrdno vrijeđajući ranjenu Katarinu.

Cvita Vukas, Divlje pčele
Cvita Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Da je tebi stalo do svog sina, ti bi sada ostala ovdje u svojoj familiji. A njoj je možda već stigla konačno Božja kazna", izgovorila je Mirjana hladnokrvno, nimalo ne mareći za tragediju koja je zadesila obitelj Runje.

Cvitine prijetnje u suzama

Ove surove riječi potpuno su slomile, ali i razbjesnile Cvitu. U suzama je žestoko napala Mirjanu, ne mogavši vjerovati koliko zlobe ima u njoj u trenutku dok joj se sestra bori za život. "Hoćeš začepiti? Ako čujem da si mom sinu jednu jedinu rič rekla o meni, o Kati ili o bilo čemu, pokopat ću te", zaprijetila joj je Cvita kroz suze, jasno dajući do znanja da neće tolerirati širenje svog otrova pred djetetom. 

Jakov, Cvita i Johnny, Divlje pčele
Jakov, Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon ovog emotivnog sloma, Cvita odlazi prema kamionetu gdje je već čekaju Jakov i Johnny. Dok oni žure prema Splitu, ostaje visjeti u zraku glavno pitanje: hoće li Mirjana sve reći malom Petru i nahuškati ga protiv Cvite i cijele njezine obitelji?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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