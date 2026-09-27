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Divlje pčele

Cvita upozorava Nikolu: 'Samo želim da znaš kako postaješ kao svoj otac'

Nikola Vukas preuzeo je čelo svoje obitelji. Svi obiteljski poslovi sada su pali na njega, preuzeo je odgovornost i postao glava kuće, no hoće li mu se to obiti u glavu?

RTL
27.09.2026 13:00

Gledajući Nikolu kako preuzima kontrolu i sjeda u očevu stolicu, Priznala mu je Nikoli da, dok ga gleda kako preuzima glavnu riječ, sve više nalikuje ocu. Prema njezinim riječima, ta sličnost sada je izraženija kod njega nego kod Marka ili Petra.

Cvita je jasno istaknula kako Nikola preuzima obrasce ponašanja koji su obilježili vladavinu njihovog oca. Promatrajući ga kako zapovijeda radnicima, uočila je istu onu hladnu odlučnost i autoritet koji je obitelj godinama držao u strahu i pokornosti. Njezino upozorenje nije proizašlo iz mržnje, već iz dubokog straha da Nikola nesvjesno postaje čovjek kojeg su se oboje toliko bojali.

Cvita Vukas
Cvita Vukas FOTO: RTL

Osim karakternih sličnosti, razgovor je otvorio i druge sumnje. Cvita je ranije iznijela tešku optužbu, sugerirajući kako vjeruje da je Nikola cijelo vrijeme znao za Antin planirani bijeg, ali je svjesno odlučio ne poduzeti ništa.

"Samo želim da znaš kakav postaješ", poručila mu je u želji da ga osvijesti prije nego što se potpuno izgubi u novostečenoj moći.

Ostaje za vidjeti hoće li Cvitine riječi djelovati ili će Nikola zakoračiti očevim stopama, ignorirajući posljedice koje takav put donosi.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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