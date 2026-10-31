Cvita želi Johnnyja smjestiti u svoju kuću! Nikola joj bez razmišljanja dao zeleno svjetlo

Cvitina molba Nikoli
Cvita prilazi Nikoli s prijedlogom o kojem je već razgovarala s Luce. Naime, pita ga može li Johnny, novopridošli mladić, iznajmiti sobu u njezinoj staroj kući. Cvita za novog gosta ima samo riječi hvale, ističući kako je "drag" i da se čini kao "fin momak".
Nikola, na iznenađenje nekih, ne vidi nikakav problem u cijeloj situaciji. "Slažem se s tobom ljubavi i nemam ništa protiv", odgovara joj Nikola bez oklijevanja, ostavljajući gledatelje u laganoj dilemi treba li on ipak biti barem malo ljubomoran na simpatičnog pridošlicu o kojem Cvita tako lijepo priča.
Lucino upozorenje
Nakon što je smještaj načelno dogovoren, Luce odlučuje obaviti ozbiljan razgovor s Johnnyjem. S obzirom na to koliko Cvitina imovina znači obitelji, upozorava ga da se prema staroj kući mora odnositi s velikim poštovanjem.
"Ta kuća je zadnje što je njoj ostalo od njezine familije", naglasila je Luce, jasno mu dajući do znanja da mora čuvati kuću i ponašati se u njoj kao da je njegova vlastita. Njezine riječi pokazuju koliko su svi zaštitnički nastrojeni prema Cviti i njezinoj uspomeni.
Radne obveze i planovi
Osim pitanja smještaja, odmah se poteglo i pitanje Johnnyjevog zaposlenja. Iako mu je Krsto sasvim jasno poručio da će "morati početi raditi i zasukati rukave" kako bi platio svoj boravak, Johnny ima potpuno drugačije planove.
Njemu se ideja o teškom fizičkom radu nimalo ne sviđa. "Nisam ti ja za zemlju nikako", priznao je bez zadrške, odbijajući rad u polju i ostavljajući otvoreno pitanje kako će zapravo zarađivati za svoj život u novoj sredini.
Ostaje za vidjeti kako će se Johnny dugoročno uklopiti u ovu povezanu zajednicu i hoće li njegova opuštenost izazvati nove napetosti.
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