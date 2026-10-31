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Divlje pčele

Cvita želi Johnnyja smjestiti u svoju kuću! Nikola joj bez razmišljanja dao zeleno svjetlo

Cvita i Nikola razgovaraju o smještaju za Johnnyja, dok mještani raspravljaju o njegovim radnim navikama i budućnosti u selu

RTL.hr
31.10.2026 09:00

Cvitina molba Nikoli

Cvita prilazi Nikoli s prijedlogom o kojem je već razgovarala s Luce. Naime, pita ga može li Johnny, novopridošli mladić, iznajmiti sobu u njezinoj staroj kući. Cvita za novog gosta ima samo riječi hvale, ističući kako je "drag" i da se čini kao "fin momak".

Nikola, na iznenađenje nekih, ne vidi nikakav problem u cijeloj situaciji. "Slažem se s tobom ljubavi i nemam ništa protiv", odgovara joj Nikola bez oklijevanja, ostavljajući gledatelje u laganoj dilemi treba li on ipak biti barem malo ljubomoran na simpatičnog pridošlicu o kojem Cvita tako lijepo priča.

Lucino upozorenje

Nakon što je smještaj načelno dogovoren, Luce odlučuje obaviti ozbiljan razgovor s Johnnyjem. S obzirom na to koliko Cvitina imovina znači obitelji, upozorava ga da se prema staroj kući mora odnositi s velikim poštovanjem.

Johnny, Cvita i Luce, Divlje pčele
Johnny, Cvita i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ta kuća je zadnje što je njoj ostalo od njezine familije", naglasila je Luce, jasno mu dajući do znanja da mora čuvati kuću i ponašati se u njoj kao da je njegova vlastita. Njezine riječi pokazuju koliko su svi zaštitnički nastrojeni prema Cviti i njezinoj uspomeni.

Radne obveze i planovi

Osim pitanja smještaja, odmah se poteglo i pitanje Johnnyjevog zaposlenja. Iako mu je Krsto sasvim jasno poručio da će "morati početi raditi i zasukati rukave" kako bi platio svoj boravak, Johnny ima potpuno drugačije planove.

Njemu se ideja o teškom fizičkom radu nimalo ne sviđa. "Nisam ti ja za zemlju nikako", priznao je bez zadrške, odbijajući rad u polju i ostavljajući otvoreno pitanje kako će zapravo zarađivati za svoj život u novoj sredini.

Jovan i Krsto, Divlje pčele
Jovan i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostaje za vidjeti kako će se Johnny dugoročno uklopiti u ovu povezanu zajednicu i hoće li njegova opuštenost izazvati nove napetosti.

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