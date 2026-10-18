Cviti i Nikoli zabranili posjet Kati! Iza svega se krije zastrašujuća istina

Nikola nije mogao sakriti svoj bijes pred takvim tretmanom. Odlučno se suprotstavio čuvarima, naglasivši kako ovo nije prvi put da se njegovoj ženi uskraćuje pravo da vidi vlastitu sestru. U žaru rasprave najavio je da neće stati na ovome te da će se žaliti svim nadležnim institucijama, pa i Vrhovnom sudu ako to bude potrebno.

Kada su Cvita i Nikola stigli u zatvor u nadi da će napokon vidjeti Katarinu, dočekao ih je hladan tuš. Čuvari su im bez previše objašnjenja priopćili kako je posjet otkazan. Kao službeni razlog navedene su disciplinske mjere koje je navodno odredio sam upravitelj, što je kod obitelji odmah izazvalo sumnju i nevjericu.

Dok su se Nikola i Cvita svađali s čuvarom, Katarina je proživljavala pravu noćnu moru iza zatvorenih vrata. Prava istina o njezinom izostanku nije imala nikakve veze s navodnim kršenjem zatvorskih pravila, već s prisilnim medicinskim zahvatom. Zatvorski liječnik pokušao je izvesti prekid trudnoće pod lažnim izgovorom da joj samo rutinski uklanja mali miom na stijenci maternice.

Katarina je na vrijeme shvatila prave namjere liječnika koji ju je pokušao uspavati. U panici se počela otimati i vikati, odbijajući zahvat koji su joj pokušali podvaliti kao nešto što se radi za njezino dobro.

U trenucima potpunog očaja, počela je preklinjati medicinsku sestru Bjanku da joj pomogne. Vrištala je kako joj žele ubiti dijete te ju je molila da nekome kaže pravu istinu o tome što se događa u zatvorskoj ambulanti.

Zbog tog snažnog otpora i pokušaja da zaštiti svoje dijete, Katarina je sklonjena od očiju obitelji. Izmišljene disciplinske mjere poslužile su isključivo kao paravan kako Cvita i Nikola ne bi saznali za stravične metode kojima je bila izložena.

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