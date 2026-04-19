Divlje pčele

Cvitine frizure u 'Divljim pčelama' prate priču: Svaka otkriva novu fazu i emociju

Od razigranih vrpci i djevojačkih uvojaka do strogo podignute kose i elegantne forme, Cvitin izgled savršeno prati njezin put od naivne djevojke do žene koja preuzima kontrolu

RTL.hr
19.04.2026 14:00

Lik Cvite u seriji 'Divlje pčele' nije se mijenjao samo kroz odnose i odluke, nego i kroz izgled, posebno kroz frizure koje savršeno prate njezin unutarnji razvoj.

Od razigranih uvojaka i vrpci do strogo podignute kose, svaki styling nosi jasnu poruku o tome gdje se nalazi u životu i kakva žena postaje.

Mlada, zaljubljena i naivna

Na samom početku radnje Cvitina kosa odražava njezinu mladost i nevinost. Nosi mekane uvojke, kratke šiške i prepoznatljive vrpce u kosi. Upravo su te vrpce njezin zaštitni znak i simbol bezbrižnosti.

U tom razdoblju upoznaje Nikolu, zaljubljena je i pomalo naivna, a njezin stil je nježan, razigran i djevojački. Radi kod Luce, sanja o ljubavi i životu koji tek dolazi, a sve to jasno se vidi u njezinoj dotjeranoj, ali još uvijek opuštenoj frizuri.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Dotjerana za velike trenutke

Kako se njezina priča razvija, Cvita postaje sve ozbiljnija, a to se vidi i kroz frizure za posebne prilike.

Na zarukama i proslavama kosa je dotjerana, pažljivo stilizirana i elegantnija nego prije. Na vjenčanju nosi podignutu, zaglađenu frizuru, dok šiške ostaju nježno uvijene i daju joj prepoznatljivu mekoću.

To je trenutak kada prelazi iz djevojke u ženu, ali još uvijek zadržava dio svoje nježnosti.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Ulazak u svijet Vukasovih

Dolaskom u obitelj Vukas, Cvitin izgled počinje se mijenjati. Frizure postaju urednije, kontroliranije i manje razigrane.

Vrpce polako nestaju, a kosa poprima formu koja odražava očekivanja i pravila novog okruženja. Cvita se prilagođava, ali pritom gubi dio spontanosti koja ju je definirala na početku.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Tamnija faza i stroga kontrola

Kada dolazi do velikog preokreta, saznanja da Zora nosi Nikolino dijete, Cvitin izgled ponovno se mijenja.

Kosa se sve češće podiže, frizure postaju strože i zatvorenije. Uvojci nestaju, a na njihovo mjesto dolazi kontrola.

Ovo je faza u kojoj Cvita više nije naivna djevojka, nego žena koja se bori s ljubomorom, razočaranjem i gubitkom kontrole nad vlastitim životom.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova Cvita, elegancija i moć

U najnovijoj fazi vidimo potpuno novu Cvitu.

Njezina kosa sada je polupodignuta ili prebačena na jednu stranu, što odražava kombinaciju elegancije, samopouzdanja i kontrole.

Ovaj stil sugerira imučnost, stabilnost i jasno definiranu poziciju u društvu. Cvita više nije djevojka koja se prilagođava – ona je žena koja postavlja pravila.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Više od frizure

Cvitine frizure nisu samo estetski detalj, nego važan dio njezine priče. Od vrpci i uvojaka do stroge elegancije, svaka promjena u kosi prati njezinu emocionalnu i društvenu transformaciju.

I upravo zato, dovoljno je pogledati njezinu frizuru, i odmah je jasno u kojoj se fazi života nalazi.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

