Da danas ponovno gledamo prvu epizodu 'Divljih pčela', ove stvari bismo odmah primijetili

Kada se serija tek počela prikazivati, gledatelji su upoznavali Vrilo, obitelji Runje i Vukas, njihove odnose, stare rane i prve sukobe. Mnogo toga tada se činilo kao običan uvod u priču, no danas je jasno da su brojni detalji već tada najavljivali sve ono što će kasnije eksplodirati.
Cvita je tada još imala svjetlo koje je kasnije izgubila
Jedna od stvari koje bi danas posebno zaboljele jest Cvita s početka priče. Tada je bila drukčija – prpošnija, toplija, kreativnija i još uvijek otvorena prema ljubavi. Voljela je šivati, čitati i sanjati život koji nije samo borba s tuđim odlukama.
Kada bismo ponovno gledali prvu epizodu, u staroj Cviti vidjeli bismo ženu koja još ne zna koliko će je ljudi koje voli povrijediti.
Nikola je već tada imao šarm koji stvara probleme
Nikola Vukas od početka je bio lik koji lako osvaja. Njegov osmijeh, spontanost i šarm djelovali su kao nešto zbog čega ga ljudi brzo zavole. No danas je jasno da se iza te lakoće skrivala i opasnost.
Zora je već nosila tihu tugu
Zora Runje od početka je imala nježniju, sanjiviju energiju. Nije bila glasna kao Katarina niti oštra kao Cvita, ali upravo se u toj tišini već tada moglo osjetiti koliko toga nosi u sebi.
Danas, kada znamo koliko ju je neuzvraćena ljubav slomila i koliko je njezina priča bila bolna, prve scene sa Zorom gledale bi se drukčije. Njezina plahost više ne bi bila samo osobina, nego najava svega što će proživjeti.
Katarina je od početka bila spremna štititi svoje
Katarina Runje uvijek je imala energiju žene koja ne bježi od sukoba. I u prvim epizodama bilo je jasno da je snažna, tvrdoglava i spremna stati ispred onih koje voli.
No danas znamo da je ta njezina borbenost imala cijenu. Katarina je tijekom sezone nosila sve veći teret, a njezine prve odluke i reakcije sada djeluju kao početak puta koji će je dovesti do najtežih mogućih izbora.
Mirjanina kontrola nije bila samo karakter, nego obrana
Mirjana Vukas od prvih scena djelovala je kao žena koja mora sve držati pod kontrolom. Tada je to možda izgledalo samo kao njezina strogoća i autoritet, ali danas znamo da je iza toga bilo puno više.
Mirjana je žena koja zna što tajne mogu učiniti obitelji. Njezina hladnoća, odmjerenost i potreba da sve bude pod njezinim nadzorom danas se čitaju kao obrambeni mehanizam, a ne samo kao osobina.
Toma Domazet nikada nije bio samo tajanstveni muškarac
Tomin dolazak i njegova šutnja od početka su nosili težinu. U prvim epizodama možda smo ga promatrali kao zagonetnog, karizmatičnog muškarca koji unosi nemir, ali danas znamo da se iza toga skrivala puno mračnija priča.
Nakon 150 epizoda, početak izgleda kao upozorenje
Najzanimljivije je to što prva epizoda danas više ne izgleda kao početak, nego kao upozorenje. U njoj su već bili likovi koji će voljeti pogrešne ljude, šutjeti o pogrešnim stvarima, skrivati istinu i pokušavati preživjeti posljedice odluka koje nisu uvijek bile samo njihove.
Zato bi ponovno gledanje prve epizode bilo posebno iskustvo za sve fanove Divljih pčela'. Jer nakon svega što znamo, jasno je da ništa nije bilo slučajno. A možda su nam najveći tragovi cijelo vrijeme bili pred očima.