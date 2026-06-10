Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Da danas ponovno gledamo prvu epizodu 'Divljih pčela', ove stvari bismo odmah primijetili

Nakon stotine epizoda, izdaja, ljubavi, smrti i velikih otkrića, prva epizoda Divljih pčela' više se ne bi gledala istim očima. Detalji koji su tada djelovali nevažno danas imaju potpuno novo značenje

RTL.hr
10.06.2026 09:00

Kada se serija tek počela prikazivati, gledatelji su upoznavali Vrilo, obitelji Runje i Vukas, njihove odnose, stare rane i prve sukobe. Mnogo toga tada se činilo kao običan uvod u priču, no danas je jasno da su brojni detalji već tada najavljivali sve ono što će kasnije eksplodirati.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL
Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita je tada još imala svjetlo koje je kasnije izgubila

Jedna od stvari koje bi danas posebno zaboljele jest Cvita s početka priče. Tada je bila drukčija – prpošnija, toplija, kreativnija i još uvijek otvorena prema ljubavi. Voljela je šivati, čitati i sanjati život koji nije samo borba s tuđim odlukama.

Kada bismo ponovno gledali prvu epizodu, u staroj Cviti vidjeli bismo ženu koja još ne zna koliko će je ljudi koje voli povrijediti.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola je već tada imao šarm koji stvara probleme

Nikola Vukas od početka je bio lik koji lako osvaja. Njegov osmijeh, spontanost i šarm djelovali su kao nešto zbog čega ga ljudi brzo zavole. No danas je jasno da se iza te lakoće skrivala i opasnost.

Nikola i Cvita, Divlje pčele
Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je već nosila tihu tugu

Zora Runje od početka je imala nježniju, sanjiviju energiju. Nije bila glasna kao Katarina niti oštra kao Cvita, ali upravo se u toj tišini već tada moglo osjetiti koliko toga nosi u sebi.

Danas, kada znamo koliko ju je neuzvraćena ljubav slomila i koliko je njezina priča bila bolna, prve scene sa Zorom gledale bi se drukčije. Njezina plahost više ne bi bila samo osobina, nego najava svega što će proživjeti.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina je od početka bila spremna štititi svoje

Katarina Runje uvijek je imala energiju žene koja ne bježi od sukoba. I u prvim epizodama bilo je jasno da je snažna, tvrdoglava i spremna stati ispred onih koje voli.

No danas znamo da je ta njezina borbenost imala cijenu. Katarina je tijekom sezone nosila sve veći teret, a njezine prve odluke i reakcije sada djeluju kao početak puta koji će je dovesti do najtežih mogućih izbora.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanina kontrola nije bila samo karakter, nego obrana

Mirjana Vukas od prvih scena djelovala je kao žena koja mora sve držati pod kontrolom. Tada je to možda izgledalo samo kao njezina strogoća i autoritet, ali danas znamo da je iza toga bilo puno više.

Mirjana je žena koja zna što tajne mogu učiniti obitelji. Njezina hladnoća, odmjerenost i potreba da sve bude pod njezinim nadzorom danas se čitaju kao obrambeni mehanizam, a ne samo kao osobina.

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma Domazet nikada nije bio samo tajanstveni muškarac

Tomin dolazak i njegova šutnja od početka su nosili težinu. U prvim epizodama možda smo ga promatrali kao zagonetnog, karizmatičnog muškarca koji unosi nemir, ali danas znamo da se iza toga skrivala puno mračnija priča.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon 150 epizoda, početak izgleda kao upozorenje

Najzanimljivije je to što prva epizoda danas više ne izgleda kao početak, nego kao upozorenje. U njoj su već bili likovi koji će voljeti pogrešne ljude, šutjeti o pogrešnim stvarima, skrivati istinu i pokušavati preživjeti posljedice odluka koje nisu uvijek bile samo njihove.

Zato bi ponovno gledanje prve epizode bilo posebno iskustvo za sve fanove Divljih pčela'. Jer nakon svega što znamo, jasno je da ništa nije bilo slučajno. A možda su nam najveći tragovi cijelo vrijeme bili pred očima.

divlje pčele finale sezone divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila

Zgodni momci 'Divljih pčela' pozirali zajedno uoči kraja sezone: 'Idealni muževi'

Moćnici ih izvukli? Svi dokazi protiv Vukasa su odbačeni

Karmela zaprosila Ivicu! Dosta joj je čekanja: 'Moram znati, hoćemo li provesti život skupa ili nećemo?'

Milan je oslobodio Terezu, no njihova prava agonija tek počinje

Stiže beba! Luce i Krsto postat će najslađi roditelji

Pročitaj na Net.hr
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'