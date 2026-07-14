Daleko od seta 'Divljih pčela' i gužve: Pogledajte kako glumica Sanja Vejnović uživa u čistom moru i ljetnom miru

Svojim se pratiteljima na društvenim mrežama javila s mora i pokazala kako puni baterije za nadolazeće projekte.
Sanja Vejnović je podijelila predivnu, prirodnu fotografiju iz mora na kojoj opušteno uživa u ljetnim radostima, još jednom dokazujući da su ljeto i morski ambijent njezino prirodno okruženje.
Zasluženi odmor nakon naporne sezone
Iza glumačke ekipe 'Divljih pčela' je intenzivan period snimanja, a Sanja je ulogom Mirjane Vukas ponovno osvojila srca gledatelja koji s nestrpljenjem iščekuju jesen i nove epizode. Do tada, njezini pratitelji na Instagramu uživaju u njezinim opuštenim ljetnim razglednicama koje odišu mirom i čistim užitkom.
Dok se Sanja odmara na našoj obali, obožavateljima preostaje samo odbrojavati dane do povratka omiljene dramske serije na male ekrane.