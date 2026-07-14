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Divlje pčele

Daleko od seta 'Divljih pčela' i gužve: Pogledajte kako glumica Sanja Vejnović uživa u čistom moru i ljetnom miru

Glumica Sanja Vejnović, koju publika s velikim zanimanjem prati u ulozi Mirjane Vukas u hit seriji 'Divlje pčele', trenutno koristi ljetnu pauzu od snimanja na najbolji mogući način

RTL.hr
14.07.2026 13:00

Svojim se pratiteljima na društvenim mrežama javila s mora i pokazala kako puni baterije za nadolazeće projekte.

Sanja Vejnović je podijelila predivnu, prirodnu fotografiju iz mora na kojoj opušteno uživa u ljetnim radostima, još jednom dokazujući da su ljeto i morski ambijent njezino prirodno okruženje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zasluženi odmor nakon naporne sezone

Iza glumačke ekipe 'Divljih pčela' je intenzivan period snimanja, a Sanja je ulogom Mirjane Vukas ponovno osvojila srca gledatelja koji s nestrpljenjem iščekuju jesen i nove epizode. Do tada, njezini pratitelji na Instagramu uživaju u njezinim opuštenim ljetnim razglednicama koje odišu mirom i čistim užitkom.

Dok se Sanja odmara na našoj obali, obožavateljima preostaje samo odbrojavati dane do povratka omiljene dramske serije na male ekrane.

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I nakon završetka snimanja ostali nerazdvojni: Pogledajte kako se druži ekipa 'Divljih pčela'

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