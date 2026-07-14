Daleko od seta 'Divljih pčela' i gužve: Pogledajte kako glumica Sanja Vejnović uživa u čistom moru i ljetnom miru

Svojim se pratiteljima na društvenim mrežama javila s mora i pokazala kako puni baterije za nadolazeće projekte.

Sanja Vejnović je podijelila predivnu, prirodnu fotografiju iz mora na kojoj opušteno uživa u ljetnim radostima, još jednom dokazujući da su ljeto i morski ambijent njezino prirodno okruženje.