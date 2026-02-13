Emisije
Divlje pčele

Dama i bitanga? Tereza i Čavka brišu granice koje su drugi povukli: 'Ona u njemu vidi nešto što on sam ne uspijeva artikulirati'

Dok se u Vrilu vodi bitka oko ubojstva, podmetanja i starih ratnih rana, jedna priča polako, ali uporno izlazi na površinu i prijeti da će uzdrmati društvene granice sela više nego ijedna istraga

RTL.hr
13.02.2026 18:00

Riječ je o odnosu Tereze Vukas i Milana Čavke u seriji 'Divlje pčele'. Ona je dama iz ugledne obitelji, odgojena u svijetu pravila i reputacije. On je čovjek iz sjene, grub, odan Antinim naredbama, bez stvarnog mjesta u visokom društvu. I baš zato sve izgleda kao početak zabranjene ljubavi.

Ona zna tko je on. I ipak ostaje.

Tereza je odrasla u kući Vukasovih, naviknuta na red, status i društveni ugled. U njezinu svijetu muškarci su ili nasljednici, ili politički igrači, ili oni koji nose prezime s težinom. Čavka nije ništa od toga. On je izvršitelj. Šegrt. Antin čovjek. Ipak, u njihovim susretima nešto je drugačije. Pogledi traju predugo. Tereza u njemu vidi ono što drugi ne žele vidjeti, ranjivost ispod sloja grubosti. Čovjeka koji možda nikada nije imao priliku biti nešto više od tuđe produžene ruke.

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

On zna da joj ne pripada

Čavka je svjestan razlike među njima. On nema prezime koje otvara vrata. Nema obrazovanje, nema društveni kapital. Njegov svijet su naredbe i šutnja. Ali upravo ta svijest o vlastitoj "nepripadnosti" čini ga još opasnijim jer nema što izgubiti. U trenucima kad su sami, Čavka nije hladni izvršitelj, nego čovjek koji bez pogovora provodi tuđu volju. Uz Terezu, on pokazuje nešto drugo - nespretnu, gotovo dječačku emociju koja ga čini neprepoznatljivim.

Čavka i Tereza Vukas, Divlje pčele
Čavka i Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja ruši društvene zidove

U malom mjestu poput Vrila, klasne granice su stvarne. Tko je čiji, odakle dolaziš i kome pripadaš određuju sudbinu. Upravo zato odnos Tereze i Čavke nosi težinu skandala. Što bi značilo da djevojka iz 'visokog društva' izabere muškarca bez statusa, ali s mračnom prošlošću? Bi li to bio čin ljubavi ili pobune? Njihova priča još nije dobila jasan epilog, ali je sigurno danapetost raste. 

O toj dimenziji odnosa progovorio je i Davor Pavić u razgovoru za RTL.hr, otkrivši da ova romansa otvara potpuno novu stranu Čavkina lika.

"Emocija između Čavke i Tereze je iskrena, ali nespretna i nedovršena. Ona u njemu vidi nešto što on sam ne uspijeva artikulirati - mogućnost drugačijeg života. On u njoj vidi bijeg, ali i prijetnju tom bijegu. Upravo zato je njihov odnos tako napet: jer otvara vrata koja Čavka ne zna, ili ne smije, prijeći."

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Margaritom Mladinić

