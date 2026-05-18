Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Dan koji će zauvijek promijeniti Vrilo! Mračna tajna sestara Runje konačno je otkrivena!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
18.05.2026 13:30

Ante se suočava s okružnim tužiteljem, koji je odlučan razriješiti slučaj industrijske zone. Zori je teško rastati se od djeteta pa u noći odluči pobjeći s njime.

Kata i Zora, Divlje pčele
Kata i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana Vukasima donosi sretnu vijest - Cvita je rodila! Može li se ovaj tajni plan ostvariti do kraja?

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Domazet puca od ljubomore i gnjeva te neće dopustiti da Kata bude s Jakovom. Njihov zajednički susret sve preokrene jer mu Domazet otkrije kako je umro Petar.

Domazet, Divlje pčele
Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Teodoru i dalje intrigira Josin dnevnik. U njegovu tajnom skrovištu pronalazi posljednji komad slagalice i otkriva strašnu istinu. Tajna koju su sestre tako dugo očajnički pokušavale sačuvati sada je izašla na vidjelo.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

divlje pčele novi tjedan divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Što nas čeka u novim epizodama 'Divljih pčela'? Toma priznaje da Katarina stoji iza Petrove smrti, Cviti pripada dijete, Teodora dolazi do velikog otkrića

Ne gledamo ih često kao duo u seriji, ali ova fotka Vladimira Posaveca Tušeka i Jolande Tudor oduševila je publiku

Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

Pitali smo vas i odlučili ste: Evo kome bi dijete u 'Divljim pčelama' ipak trebalo pripasti

ANKETA Kako bi se trebao zvati Zorin sin u 'Divljim pčelama'?

ANKETA Kome bi dijete trebalo pripasti u 'Divljim pčelama', Zori ili Cviti?

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio