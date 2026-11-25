Danas obilježavamo blagdan Sv. Katarine Aleksandrijske, jedne od najpoštovanijih svetica u kršćanskoj tradiciji, zaštitnicu znanja, hrabrosti, dostojanstva i nepokolebljive vjere. Njezin dan na poseban način slavi odlučnost žene koja ne pristaje na nepravdu i ne odustaje od svojih prava - vrijednosti koje i danas snažno odzvanjaju.
U simbolici ovog dana prepoznajemo i lik Katarine Runje iz serije 'Divlje pčele'. Katarinu, najstariju sestru, impresivno igra glumica Ana Marija Veselčić. Nakon smrti roditelja preuzela je brigu o sestrama, zemlji i kući, ne dopuštajući da ih ijedan moćnik slomi. Brani dom pred nasilnicima, suprotstavlja se Anti Vukasu dok prijeti njihovoj egzistenciji, pa čak i onda kad je on pokušao nasiljem pokazati svoju moć, ostala je uspravna. Ne traži priznanja, ne uspoređuje se ni s kim i ne klanja se nikome. Upravo zato mnogim je gledateljicama postala simbol prkosa, dostojanstva i snage koja se ne nasljeđuje, nego gradi kroz borbu.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
No današnji dan nosi još jednu važnu poruku
Uz blagdan sv. Katarine, 25. studenog obilježava se i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, datum koji nas podsjeća da hrabrost nije samo riječ iz priče, već svakodnevna potreba mnogih žena.
Najstarija Runje ostaje jedan od najvoljenijih likova 'Divljih pčela', junakinja koju publika ne prestaje podržavati i slaviti. Komentari gledatelja govore sami za sebe: "Kraljica si, Kate.", "Izvorno glumi. Za Oscara.", "Najbolja! Kamo sreće da su sve žene tako hrabre." Ana Marija Veselčić, koja Katarinu utjelovljuje s nevjerojatnom snagom, s razlogom se smatra jednom od najvećih glumačkih senzacija serije.
Na Dan Sv. Katarine, ali i Dana borbe protiv nasilja nad ženama, Katarina Runje postaje simbol jer utjelovljuje ono što mnoge žene jesu: uporne, zaštitnice svojih najmilijih i žene koje, unatoč svemu, ostaju uspravne.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.