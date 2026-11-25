Danas obilježavamo blagdan Sv. Katarine Aleksandrijske, jedne od najpoštovanijih svetica u kršćanskoj tradiciji, zaštitnicu znanja, hrabrosti, dostojanstva i nepokolebljive vjere. Njezin dan na poseban način slavi odlučnost žene koja ne pristaje na nepravdu i ne odustaje od svojih prava - vrijednosti koje i danas snažno odzvanjaju.

U simbolici ovog dana prepoznajemo i lik Katarine Runje iz serije 'Divlje pčele'. Katarinu, najstariju sestru, impresivno igra glumica Ana Marija Veselčić. Nakon smrti roditelja preuzela je brigu o sestrama, zemlji i kući, ne dopuštajući da ih ijedan moćnik slomi. Brani dom pred nasilnicima, suprotstavlja se Anti Vukasu dok prijeti njihovoj egzistenciji, pa čak i onda kad je on pokušao nasiljem pokazati svoju moć, ostala je uspravna. Ne traži priznanja, ne uspoređuje se ni s kim i ne klanja se nikome. Upravo zato mnogim je gledateljicama postala simbol prkosa, dostojanstva i snage koja se ne nasljeđuje, nego gradi kroz borbu.