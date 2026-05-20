Danas je Svjetski dan pčela! Evo zašto su baš one uzete kao naslov ove hit-serije

Dan koji slavi najvažnije radnike u prirodi, Svjetski dan pčela, idealna je prilika da zagrebemo ispod površine jedne od najpopularnijih domaćih serija

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Od prvog dana emitiranja RTL-ovog hita 'Divlje pčele', koji nas svakodnevno vodi u dramatične pedesete godine prošlog stoljeća i mistično selo Vrilo, gledatelji se pitaju isto: što zapravo znači taj naziv i zašto su baš pčele izabrane kao glavni simbol ove napete obiteljske sage? Ako ste mislili da je riječ o pukoj, usputnoj metafori - prevarili ste se. Iza imena serije krije se duboko, čvrsto i itekako intrigantno objašnjenje koje savršeno oslikava radnju.

Ženska snaga i selo kao velika košnica

Serija je, kao što je poznato, domaća adaptacija istoimene grčke televizijske uspješnice ('Agries melisses'), a autori originala pojasnili su da pčele u svojoj srži simboliziraju žensku snagu, iznimnu izdržljivost, mukotrpan rad i bespoštednu borbu za dom. Upravo je to ono što utjelovljuju tri sestre Runje - Katarina, Zora i Cvita. Usprkos teškim vremenima, patrijarhalnoj sredini i nedaćama koje su ih snašle nakon očeve smrti, one se prkosno i neraskidivo drže zajedno.

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Selo Vrilo u kojem žive zamišljeno je kao jedna velika, uzavrela košnica. To je zajednica prepuna tajni, skrivenog "zujanja", opasnih intriga i neizdržive napetosti. U tom svijetu, žene koje vode priču nisu predstavljene kao žrtve, već kao vrijedne, žilave i neustrašive pčele radilice. One su spremne pokazati i žalac kada god treba obraniti ono što im zakonski i povijesno pripada. Ova moćna simbolika savršeno je prenesena i u našu verziju: sestrinska povezanost, borba za očuvanje obiteljskog imanja, preživljavanje i sukobi s moćnicima nose istu iskonsku snagu.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna starog oraha: Tri sestre i tri košnice

Jedan od najupečatljivijih detalja u seriji, koji dodatno potvrđuje ovu metaforu, krije se u samom dvorištu sestara Runje. Kada je Toma Domazet, očaran ljepotom tog kraja, izjavio kako bi, čim izgradi kuću, posadio veliki orah ispod prozora, dočekalo ga je upozorenje. Katarina i Zora odmah su ga podsjetile na staru narodnu predaju koja kaže da "orah uz kuću donosi nesreću". Ipak, upravo taj prividno "nesretni" obiteljski orah u njihovom dvorištu krije pravu, neočekivanu čaroliju i emotivnu vrijednost. Posadio ga je njihov pokojni otac onog dana kada se najstarija sestra Katarina rodila. Danas, u krošnji tog istog stabla, skrivene od pogleda, žive točno tri košnice divljih pčela.

icon-expand Tomin poklon, Divlje pčele FOTO: RTL