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Divlje pčele

Danas je Svjetski dan pčela! Evo zašto su baš one uzete kao naslov ove hit-serije

Dan koji slavi najvažnije radnike u prirodi, Svjetski dan pčela, idealna je prilika da zagrebemo ispod površine jedne od najpopularnijih domaćih serija

RTL.hr
20.05.2026 13:00

Od prvog dana emitiranja RTL-ovog hita 'Divlje pčele', koji nas svakodnevno vodi u dramatične pedesete godine prošlog stoljeća i mistično selo Vrilo, gledatelji se pitaju isto: što zapravo znači taj naziv i zašto su baš pčele izabrane kao glavni simbol ove napete obiteljske sage?

Ako ste mislili da je riječ o pukoj, usputnoj metafori - prevarili ste se. Iza imena serije krije se duboko, čvrsto i itekako intrigantno objašnjenje koje savršeno oslikava radnju.

Ženska snaga i selo kao velika košnica

Serija je, kao što je poznato, domaća adaptacija istoimene grčke televizijske uspješnice ('Agries melisses'), a autori originala pojasnili su da pčele u svojoj srži simboliziraju žensku snagu, iznimnu izdržljivost, mukotrpan rad i bespoštednu borbu za dom. Upravo je to ono što utjelovljuju tri sestre Runje - Katarina, Zora i Cvita. Usprkos teškim vremenima, patrijarhalnoj sredini i nedaćama koje su ih snašle nakon očeve smrti, one se prkosno i neraskidivo drže zajedno.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Selo Vrilo u kojem žive zamišljeno je kao jedna velika, uzavrela košnica. To je zajednica prepuna tajni, skrivenog "zujanja", opasnih intriga i neizdržive napetosti. U tom svijetu, žene koje vode priču nisu predstavljene kao žrtve, već kao vrijedne, žilave i neustrašive pčele radilice. One su spremne pokazati i žalac kada god treba obraniti ono što im zakonski i povijesno pripada.

Ova moćna simbolika savršeno je prenesena i u našu verziju: sestrinska povezanost, borba za očuvanje obiteljskog imanja, preživljavanje i sukobi s moćnicima nose istu iskonsku snagu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna starog oraha: Tri sestre i tri košnice

Jedan od najupečatljivijih detalja u seriji, koji dodatno potvrđuje ovu metaforu, krije se u samom dvorištu sestara Runje. Kada je Toma Domazet, očaran ljepotom tog kraja, izjavio kako bi, čim izgradi kuću, posadio veliki orah ispod prozora, dočekalo ga je upozorenje. Katarina i Zora odmah su ga podsjetile na staru narodnu predaju koja kaže da "orah uz kuću donosi nesreću".

Ipak, upravo taj prividno "nesretni" obiteljski orah u njihovom dvorištu krije pravu, neočekivanu čaroliju i emotivnu vrijednost. Posadio ga je njihov pokojni otac onog dana kada se najstarija sestra Katarina rodila. Danas, u krošnji tog istog stabla, skrivene od pogleda, žive točno tri košnice divljih pčela.

Tomin poklon, Divlje pčele
Tomin poklon, Divlje pčele FOTO: RTL

I tu se krug simbolike savršeno zatvara: tri sestre i tri divlje košnice. Rad, svakodnevna borba, nevjerojatna unutrašnja snaga i dom koji se brani svim silama.

Na današnji Svjetski dan pčela, naziv serije dobiva još dublje značenje. 'Divlje pčele' nisu slučajno odabrano ime, već savršena, poetska slika priče koju gledamo s ruba kauča - priča o ženama koje, baš poput pčela, čuvaju svoju košnicu, neumorno grade, prkose sudbini i opstaju usprkos svemu.

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