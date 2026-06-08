Danas je veliko finale sezone 'Divljih pčela': Ne propustite posljednju, 150. epizodu prve sezone na RTL-u

Nakon 150 epizoda ljubavi, tajni, izdaja, obiteljskih sukoba i velikih preokreta, Divlje pčele' večeras ulaze u svoje veliko finale prve sezone. Gledatelji su mjesecima pratili sudbine obitelji, a posljednja epizoda donosi trenutke koji bi mogli zauvijek promijeniti odnose među omiljenim likovima.

Prva sezona otvorila je brojne priče koje su gledatelje držale u neizvjesnosti iz epizode u epizodu. Od tajni obitelji Vukas, sudbine sestara Runje, Tomine mračne prošlosti i Teodorinih opasnih dokaza pa sve do ljubavnih priča koje su podijelile publiku - finale donosi kulminaciju svega što se gradilo mjesecima.

Hoće li istina konačno izaći na vidjelo? Tko će dočekati mir, a tko će platiti najveću cijenu? I može li itko u Vriu pobjeći od prošlosti?