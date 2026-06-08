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Divlje pčele

Danas je veliko finale sezone 'Divljih pčela': Ne propustite posljednju, 150. epizodu prve sezone na RTL-u

Prva sezona RTL-ove hit-serije stigla je do samog kraja. Večeras gledatelje očekuje finalna epizoda koja donosi velike odluke, emotivne rasplete i odgovore na pitanja koja su obilježila život u Vrilu

RTL.hr
08.06.2026 07:00

Nakon 150 epizoda ljubavi, tajni, izdaja, obiteljskih sukoba i velikih preokreta, Divlje pčele' večeras ulaze u svoje veliko finale prve sezone. Gledatelji su mjesecima pratili sudbine obitelji, a posljednja epizoda donosi trenutke koji bi mogli zauvijek promijeniti odnose među omiljenim likovima.

Vrilo čeka najvažniji raspleti dosad

Prva sezona otvorila je brojne priče koje su gledatelje držale u neizvjesnosti iz epizode u epizodu. Od tajni obitelji Vukas, sudbine sestara Runje, Tomine mračne prošlosti i Teodorinih opasnih dokaza pa sve do ljubavnih priča koje su podijelile publiku - finale donosi kulminaciju svega što se gradilo mjesecima.

Hoće li istina konačno izaći na vidjelo? Tko će dočekati mir, a tko će platiti najveću cijenu? I može li itko u Vriu pobjeći od prošlosti?

Ferida, Divlje pčele
Ferida, Divlje pčele FOTO: RTL
Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Likovi koje je publika zavoljela

Tijekom 150 epizoda gledatelji su se posebno vezali uz likove koji nisu bili savršeni, ali su bili stvarni, ranjivi i puni tajni. Katarina, Cvita, Zora, Toma, Nikola, Rajka, Ranko, Mirjana, Ante, Tereza, Milan i brojni drugi prošli su put koji je publiku nasmijao, razljutio, šokirao i rasplakao.

Upravo zato finale prve sezone ne donosi samo kraj jednog televizijskog poglavlja, nego i emotivan oproštaj od priča koje su obilježile protekle mjesece.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Finalnu, 150. epizodu prve sezone Divljih pčela' gledajte večeras na RTL-u u 20:15. A za sve koji ne žele čekati, epizoda je odmah dostupna i na platformi Voyo.

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