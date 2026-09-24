Dani prije vjenčanja pretvorili su se u pakao: Karmela doznala vijesti koje su joj slomile srce

Situacija u Vrilu izmakla je kontroli znatno prije samog ubojstva na sudu. Obitelj Vukas našla se u središtu potpunog kaosa nakon što je Ivica, u mračnom naumu da presudi Anti, potegnuo oružje, no metak je umjesto mete slučajno pogodio Milana. Dok se teško ranjeni Milan u bolnici bori za život i prolazi kroz agoniju, tenzije su dosegle vrhunac.

Ante se trenutačno nalazi u bijegu, skrivajući se od lica pravde, dok je Ivica završio u pritvoru, suočen s teškim teretom bratoubilačkog čina koji mu potpuno razara dušu i psihu.