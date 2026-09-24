Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Dani prije vjenčanja pretvorili su se u pakao: Karmela doznala vijesti koje su joj slomile srce

Mjesto Vrilo potresao je nezapamćeni val tragedija koji je ostavio neizbrisiv trag na sve mještane. Ono što je Karmeli trebalo biti vrijeme priprema za vjenčanje pretvorilo se u dan ispunjen krvlju, suzama i nevjericom. Niz tragičnih vijesti, koje su započele obiteljskim obračunom, završio je onom najgorom, brutalnim ubojstvom Teodore

RTL
24.09.2026 10:00

Situacija u Vrilu izmakla je kontroli znatno prije samog ubojstva na sudu. Obitelj Vukas našla se u središtu potpunog kaosa nakon što je Ivica, u mračnom naumu da presudi Anti, potegnuo oružje, no metak je umjesto mete slučajno pogodio Milana. Dok se teško ranjeni Milan u bolnici bori za život i prolazi kroz agoniju, tenzije su dosegle vrhunac.

Ante se trenutačno nalazi u bijegu, skrivajući se od lica pravde, dok je Ivica završio u pritvoru, suočen s teškim teretom bratoubilačkog čina koji mu potpuno razara dušu i psihu.

Slomljena mladenka

Sve ove razorne vijesti slile su se prema Karmeli u trenucima kada se trebala pripremati za jedan od najsretnijih dana u svom životu, svoje dugoočekivano vjenčanje. Umjesto pjesme i slavlja, njezina je svakodnevica postala najgora noćna mora. Saznavši prvo za Ivicino uhićenje i tešku borbu za Milanov život, vijest o Teodorinoj smrti bila je kap koja je prelila čašu.

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Prepuštena tugi u svojoj sobi, Karmela se sada pita kako i može li uopće nastaviti dalje nakon ovakvih gubitaka.

Ožiljci koje su ostavili ovi nemili događaji trajno će obilježiti sve uključene obitelji.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele karmela
Divlje pčele

Arija Rizvić emotivno se obratila gledateljima nakon Teodorine smrti u 'Divljim pčelama': 'Hvala vam'

Divlje pčele

'Ti si mene izdala, a ja sam tebi uzela dijete...': Cvita i Zora nakon svega više nisu sestre

Moglo bi te zanimati

Ante doznaje za Mirjaninu prevaru, a Jakov proživljava svoje najteže trenutke

Teodorina posljednja želja rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Zagrli me kao nekada'

Nova pucnjava završila tragedijom: Teodora Vukas ubijena kobnim hicem

Oproštaj koji slama srce: Katarina posljednji put zagrlila Zoru i Cvitu prije doživotnog zatvora

Krvava osveta Ivice Vukasa završila tragedijom! Metak za Antu pogodio Čavku

Stigla dugoiščekivana presuda! Katarinin život više nikada neće biti isti

Pročitaj na Net.hr
Kakav prizor: Atraktivna Splićanka izmjenjivala nježnosti sa suprugom na plaži
Sve pršti od luksuza: Supruga Duje Ćalete-Cara pokazala kako izgleda njezin život u Italiji
Poseban zadatak i kršenje pravila: Koji tim 'Asia Expressa' večeras osvaja imunitet?
Lu Jakelić ulazi u novu glazbenu eru: Stiže 'Amajlija', a Zagreb čeka veliki koncert
U 24. godini preminuo poznati regionalni tiktoker: Pratitelji shrvani, oglasio se i prijatelj
Ove fotografije nisu trebale biti objavljene: Žanamari pozirala u izazovnom modnom izdanju
'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu
'Dom po mom' s Lanom Pavić: Tjedna doza dizajna, nekretnina i inspiracije stiže na RTL
Kako danas izgleda jedina kći Michaela Schumachera? Nevjerojatno nalikuje slavnom ocu
Senidah nas je povela u svoju Ljubljanu: Evo što je sve otkrila pred našim kamerama