Dani prije vjenčanja pretvorili su se u pakao: Karmela doznala vijesti koje su joj slomile srce

Situacija u Vrilu izmakla je kontroli znatno prije samog ubojstva na sudu. Obitelj Vukas našla se u središtu potpunog kaosa nakon što je Ivica, u mračnom naumu da presudi Anti, potegnuo oružje, no metak je umjesto mete slučajno pogodio Milana. Dok se teško ranjeni Milan u bolnici bori za život i prolazi kroz agoniju, tenzije su dosegle vrhunac.
Ante se trenutačno nalazi u bijegu, skrivajući se od lica pravde, dok je Ivica završio u pritvoru, suočen s teškim teretom bratoubilačkog čina koji mu potpuno razara dušu i psihu.
Slomljena mladenka
Sve ove razorne vijesti slile su se prema Karmeli u trenucima kada se trebala pripremati za jedan od najsretnijih dana u svom životu, svoje dugoočekivano vjenčanje. Umjesto pjesme i slavlja, njezina je svakodnevica postala najgora noćna mora. Saznavši prvo za Ivicino uhićenje i tešku borbu za Milanov život, vijest o Teodorinoj smrti bila je kap koja je prelila čašu.
Prepuštena tugi u svojoj sobi, Karmela se sada pita kako i može li uopće nastaviti dalje nakon ovakvih gubitaka.
Ožiljci koje su ostavili ovi nemili događaji trajno će obilježiti sve uključene obitelji.
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