Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' kraj ljeta provodi na Malom Drveniku, a za RTL.hr ranije je otkrio kako puni baterije

Glumac koji je utjelovio omiljenog Milana Čavku podijelio je idilične prizore s otoka, dok se prisjećamo što nam je u nedavnom razgovoru ispričao o svojim ljetnim navikama uoči nastavka snimanja

RTL.hr
31.08.2026 11:15

Kako se kolovoz bliži kraju, glumac Davor Pavić pronašao je savršen mir daleko od gradske vreve. Zvijezda hit-serije 'Divlje pčele' na svojim je društvenim mrežama podijelila kadrove s Malog Drvenika, malog dalmatinskog otoka koji slovi za oazu tišine i morske idile.

Davor se javio selfijem u opuštenom izdanju - s prepoznatljivim sunčanim naočalama, prugastoj košulji i s morskom obalom u pozadini, a sve je upotpunio ljetnim hitom 'Doin' Time' u izvedbi Lane Del Rey. 

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako je ranije ispričao za RTL.hr...

Njegov bijeg na otok savršeno se uklapa u ono što je ranije u intervjuu za RTL.hr otkrio o svojim ljetnim rutinama i važnosti odmora:

"Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije", ispričao je tada Davor za naš portal.

Tada nam je priznao i koliko obožava ljetne mjesece:

"Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru."

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Spremne baterije za nove izazove

Nakon što je iza glumačke ekipe 'Divljih pčela' ostalo čak 150 snimljenih epizoda prve sezone, Pavić je u ranijem razgovoru naglasio i da jedva čeka povratak pred kamere.

Sudeći po najnovijim opuštenim kadrovima s Malog Drvenika, ljetne baterije su napunjene do kraja, a publika s nestrpljenjem očekuje vidjeti koje to nove zaplete Milan Čavka donosi u nastavku serije.

davor pavić divlje pčele
Divlje pčele

Jelena Perčin i Ante Gelo pozirali u Makarskoj, a pratitelji poručuju glazbeniku: 'Otkad ste se oženili, pomladili ste se'

Divlje pčele

Nakon godine pune uspjeha, Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' s obitelji pobjegao u 'Veneciju sjevera'

Moglo bi te zanimati

Nakon godine pune uspjeha, Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' s obitelji pobjegao u 'Veneciju sjevera'

Antonija Julija Blaće pokazala zavidnu fleksibilnost: Zvijezda 'Divljih pčela' napravila špagu

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u Londonu: Pogledajte s kim se 'družila'

Poznate majka i kći udružuju snage: Nada i Barbara Rocco pojavit će se u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Geni su čudo: Omiljena glumica Sanja Vejnović pozirala sa sinom

ANKETA Koji vam lik iz 'Divljih pčela' najviše nedostaje?

Pročitaj na Net.hr
Sve oči bile su uprte u njih: Zgodne legice zablistale, a brinete u crvenom ukrale show
Brat princeze Diane suptilnom objavom slomio srca: 'Najgori dan u godini'
Zbog njega je često bila u Splitu: Evo tko je plavuša koja je osvojila srce američkog veznjaka
Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o proširenju obitelji
Noge za kojima se okretala cijela Kalelarga: 25 Zadranki koje su obilježile kolovoz
Dragana Mićalović: 'Idem samo srcem, jer tako čovjek ne može pogriješiti'
Nova serija s Leighton Meester snimana je na posve neočekivanoj lokaciji
Tony Cetinski oprostio se od Ksenije Urličić: 'Prva mi je dala priliku, bila je žena od riječi'
Svi su znali 'Čeličnu lady', a malo tko zna ovu stranu: Kseniji je obitelj bila najveći ponos
Preminula popularna influencerica Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga'