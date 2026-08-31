Davor Pavić iz 'Divljih pčela' kraj ljeta provodi na Malom Drveniku, a za RTL.hr ranije je otkrio kako puni baterije

Kako se kolovoz bliži kraju, glumac Davor Pavić pronašao je savršen mir daleko od gradske vreve. Zvijezda hit-serije 'Divlje pčele' na svojim je društvenim mrežama podijelila kadrove s Malog Drvenika, malog dalmatinskog otoka koji slovi za oazu tišine i morske idile.
Davor se javio selfijem u opuštenom izdanju - s prepoznatljivim sunčanim naočalama, prugastoj košulji i s morskom obalom u pozadini, a sve je upotpunio ljetnim hitom 'Doin' Time' u izvedbi Lane Del Rey.
Kako je ranije ispričao za RTL.hr...
Njegov bijeg na otok savršeno se uklapa u ono što je ranije u intervjuu za RTL.hr otkrio o svojim ljetnim rutinama i važnosti odmora:
"Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije", ispričao je tada Davor za naš portal.
Tada nam je priznao i koliko obožava ljetne mjesece:
"Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru."
Spremne baterije za nove izazove
Nakon što je iza glumačke ekipe 'Divljih pčela' ostalo čak 150 snimljenih epizoda prve sezone, Pavić je u ranijem razgovoru naglasio i da jedva čeka povratak pred kamere.
Sudeći po najnovijim opuštenim kadrovima s Malog Drvenika, ljetne baterije su napunjene do kraja, a publika s nestrpljenjem očekuje vidjeti koje to nove zaplete Milan Čavka donosi u nastavku serije.