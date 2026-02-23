Davor Pavić iz 'Divljih pčela' o scenama s kolegicom Margaritom: 'Deset minuta smo se smijali, cijela ekipa je postala nervozna'

Od dječje strasti prema Oscarima i skoro upisane medicine, pa sve do suočavanja s negativnim komentarima i priželjkivanja uloge kultnog negativca, Davor Pavić je dao iskren uvid u život glumca

Glumac Davor Pavić, kojeg gledatelji prate u ulozi opasnog Milana Čavke u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', u velikom je intervjuu za 24 sata otkrio brojne detalje o svojoj karijeri, izazovima na setu, ali i neobičnim snovima koji ga pokreću.

Skoro postao liječnik, a onda ga je gluma 'upala isprve'

Iako ga danas znamo kao glumca koji se s lakoćom transformira u kompleksne likove, Pavićev put do svjetala pozornice nije bio pravocrtan. Strast prema glumi tinjala je u njemu od malih nogu, još od pete ili šeste godine, a poticali su je prijatelji koji su ga, oduševljeni njegovim imitacijama profesora, nagovarali da se okuša u glumačkim vodama. Ipak, postojao je i drugi, ozbiljan plan. "Skoro sam, ali skoro upisao medicinu. Nisam uspio i onda sam otišao na glumu i eto, upao isprve", priznao je Pavić, otkrivajući kako je malo nedostajalo da njegova karijera krene u potpuno drugom smjeru. Ljubav prema filmu, Oscarima i svjetskom show businessu na kraju je prevagnula, a gluma se pokazala kao prirodan odabir.

Četiri mjeseca neizvjesnosti za ulogu u pedesetima

Uloga Milana Čavke u seriji 'Divlje pčele' donijela mu je veliku popularnost, no put do nje bio je dug i neizvjestan. "Otišao sam na audiciju, prošao nekoliko krugova i nakon četiri mjeseca su me nazvali i rekli da sam dobio ulogu", prisjetio se Pavić za 24sata. Ono što ga je privuklo projektu bila je jedinstvena atmosfera serije, čija je radnja smještena u Dalmatinsku Zagoru 1953. godine. "To što je period piece, znači što nije ovo vrijeme, nego neka daleka, daleka prošlost i autentični kostimi, autentične frizure, scenografija, priča. Sve", objasnio je. Njegov lik, Milan Čavka, opisan je kao opsesivno odana desna ruka gazdi Anti Vukasu, za kojeg obavlja "svakakve, prljave i moralno upitne poslove". Iako se uvelike razlikuje od svog lika, Pavić priznaje da im je jedna stvar zajednička: "Oboje smo vrlo strastveni."

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

'Deset minuta smo se smijali, cijela ekipa je postala nervozna'

Dani na setu često su dugi i naporni, počinju u pet ujutro i ispunjeni su snimanjem brojnih scena, no atmosfera je, kaže Pavić, sjajna. Posebno pamti trenutke nekontroliranog smijeha koji ponekad zaustave cijelu produkciju. "Kolegica Margarita Mladinić, koja igra Terezu, i ja doslovno smo se smijali deset minuta i nismo uopće mogli stati. Vidjeli smo da je cijela ekipa već onako lagano nervozna, a onda smo se nekako sabrali i uspjeli smo odigrati do kraja", ispričao je jednu od anegdota. Naglasio je kako se cijela mlađa glumačka postava, uključujući Anamariju Veselčić, Luku Šegotu i Ivana Barišića, odlično povezala te se druže i izvan seta kad god im obveze to dopuštaju. "Stvarno smo svi jako, jako povezani. Baš ih volim", rekao je.

icon-expand Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Borba s krizama i savjet koji pamti

Posao glumca nosi i svoje izazove, a jedan od najvećih je nošenje s javnim mnijenjem. Pavić je priznao da je u početku čitao komentare publike, no ubrzo je od toga odustao. "Zaustavio sam se i rekao da neću čitati ni pozitivne ni negativne komentare, da očuvam svoje mentalno zdravlje", iskren je bio. Krize i sumnje, kaže, sastavni su dio svakog novog projekta. "Uvijek su mi pitanja: 'Jesu li oni dobru osobu uzeli za to?' I onda nakon nekoliko tjedana sve to nekako dođe na svoje", objasnio je. U tim trenucima pomaže mu savjet koji je dobio na prvoj godini akademije od svog profesora Milana Štrljića, a koji i danas pamti: "Mali, ne glumi, nego samo budi."

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Od Glembajevih do Jokera

Osim u 'Divljim pčelama', Pavić je ostvario brojne uloge u splitskom kazalištu, pojavio se u spotovima Petra Graše i grupe Dalmatino, a uskoro ga očekuje i premijera dugometražnog filma o kojem još ne smije puno govoriti. No, njegovi profesionalni snovi sežu još dalje. U kazalištu bi volio zaigrati Leonea Glembaja i Hamleta, a ima i jednu veliku filmsku želju. "Evo, ako će neki producent ili redatelj slušati, ako se bude snimala nekakva verzija hrvatskog Batmana, eto, volio bih i Jokera odigrati", poručio je kroz smijeh. Za kraj, Pavić je gledateljima poslao jednostavnu, ali snažnu poruku: "Budite svoji, istinitiji, autentični i ne bojte se. Ne bojte se sebe i gledajte 'Divlje pčele'."

