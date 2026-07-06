Davor Pavić iz 'Divljih pčela' odlučio se na veliku ljetnu promjenu: Pokazao 'prije' i 'poslije'

Ljeto je mnogima idealno vrijeme za promjene, a toga se očito drži i Davor Pavić. Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' na društvenim je mrežama podijelila simpatičnu usporedbu svog izgleda prije i poslije posjeta brijaču.
Na prvoj fotografiji, uz natpis "before", Davor nosi prepoznatljive brkove i kratku bradu, dok je na drugoj fotografiji, označenoj s "after", pokazao potpuno obrijano lice i osvježeni ljetni izgled. Promjenu je upotpunio ležernom kombinacijom bijele majice, kape i sunčanih naočala.
Novo lice za ljeto
Glumac je bez puno riječi dao do znanja da je vrijeme za malu transformaciju, a razlika između "before" i "after" izdanja odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja. Jedni će reći da mu brkovi daju poseban šarm, dok će drugi zaključiti da mu obrijano lice pristaje jednako dobro.
Uskoro ponovno u 'Divljim pčelama'
Dok uživa u ljetnoj pauzi i puni baterije, Davora će gledatelji ponovno gledati u drugoj sezoni Divljih pčela'. Nova sezona donosi nastavak uzbudljivih priča, neočekivane zaplete i povratak dobro poznatih likova koji su osvojili publiku.