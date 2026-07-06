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Divlje pčele

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' odlučio se na veliku ljetnu promjenu: Pokazao 'prije' i 'poslije'

Glumac je odlučio osvježiti izgled za ljeto, a pratiteljima je pokazao veliku promjenu. Dok uživa u pauzi od snimanja, gledatelji već nestrpljivo iščekuju njegov povratak u novoj sezoni 'Divljih pčela'

RTL.hr
06.07.2026 10:00

Ljeto je mnogima idealno vrijeme za promjene, a toga se očito drži i Davor Pavić. Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' na društvenim je mrežama podijelila simpatičnu usporedbu svog izgleda prije i poslije posjeta brijaču.

Na prvoj fotografiji, uz natpis "before", Davor nosi prepoznatljive brkove i kratku bradu, dok je na drugoj fotografiji, označenoj s "after", pokazao potpuno obrijano lice i osvježeni ljetni izgled. Promjenu je upotpunio ležernom kombinacijom bijele majice, kape i sunčanih naočala.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Novo lice za ljeto

Glumac je bez puno riječi dao do znanja da je vrijeme za malu transformaciju, a razlika između "before" i "after" izdanja odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja. Jedni će reći da mu brkovi daju poseban šarm, dok će drugi zaključiti da mu obrijano lice pristaje jednako dobro.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Uskoro ponovno u 'Divljim pčelama'

Dok uživa u ljetnoj pauzi i puni baterije, Davora će gledatelji ponovno gledati u drugoj sezoni Divljih pčela'. Nova sezona donosi nastavak uzbudljivih priča, neočekivane zaplete i povratak dobro poznatih likova koji su osvojili publiku.

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