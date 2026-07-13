Davor Pavić iz 'Divljih pčela' pobjegao na more, pogledajte gdje uživa!

Dok Davor mirno šeće Porečom i upija sunce, obožavatelji 'Divljih pčela' još se uvijek oporavljaju od uzbudljivog finala sezone. Njegov lik Čavka bio je u samom središtu zbivanja, a dramatični trenuci i emotivni rollercoaster kroz koji je prošao ostavili su gledatelje s bezbroj pitanja. Upravo je Pavićeva sjajna gluma osigurala da Čavka postane lik o čijoj se sudbini najviše raspravlja na društvenim mrežama.