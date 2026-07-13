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Divlje pčele

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' pobjegao na more, pogledajte gdje uživa!

Glumac Davor Pavić, koji je u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele' utjelovio osebujnog Milana Čavku, odlučio je predahnuti od naporna tempa snimanja. Nakon što je njegov lik proživio nevjerojatno napet i turbulentan završetak sezone, glumac je spakirao kofere i pronašao svoj komadić raja u Istri

RTL.hr
13.07.2026 19:00

Glumac Davor Pavić se javio svojim pratiteljima iz Poreča, objavivši niz prekrasnih fotografija koje savršeno dočaravaju čari ovog istarskog dragulja.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Čavkin dramatični kraj sezone

Dok Davor mirno šeće Porečom i upija sunce, obožavatelji 'Divljih pčela' još se uvijek oporavljaju od uzbudljivog finala sezone. Njegov lik Čavka bio je u samom središtu zbivanja, a dramatični trenuci i emotivni rollercoaster kroz koji je prošao ostavili su gledatelje s bezbroj pitanja. Upravo je Pavićeva sjajna gluma osigurala da Čavka postane lik o čijoj se sudbini najviše raspravlja na društvenim mrežama.

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