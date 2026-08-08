Davor Pavić iz 'Divljih pčela' uživa u čarima ljeta, a za RTL.hr priznao koja mu je najdraža plaža u Splitu

Glumac koji je u hit-seriji 'Divlje pčele' utjelovio Milana Čavku podijelio je morsku fotku s obožavateljima, a za naš portal ranije je progovorio o ljetnim navikama i omiljenim mjestima za opuštanje

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Hladna lubenica i kristalno čisto more - tako izgleda idealan ljetni dan za Davora Pavića. Nakon napornog ritma i privedene kraju prve sezone hit-serije 'Divlje pčele', omiljeni glumac koristi svaki trenutak pauze za punjenje baterija i čisti hedonizam. Na društvenim mrežama podijelio je pravu ljetnu razglednicu na kojoj pozira usred osvježavajućeg mora držeći sočan komad lubenice, a prizor je odmah oduševio njegove pratitelje.

"Meni je to stvarno najljepše mjesto za more"

Davor je nedavno u intervjuu za RTL.hr progovorio o svojim ljetnim navikama te otkrio gdje se najradije skriva od vrućina i svakodnevnih obveza: "Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije", ispričao nam je Davor.

icon-expand Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Predah prije povratka na set