Davor Pavić iz 'Divljih pčela' uživa u čarima ljeta, a za RTL.hr priznao koja mu je najdraža plaža u Splitu

Hladna lubenica i kristalno čisto more - tako izgleda idealan ljetni dan za Davora Pavića. Nakon napornog ritma i privedene kraju prve sezone hit-serije 'Divlje pčele', omiljeni glumac koristi svaki trenutak pauze za punjenje baterija i čisti hedonizam.
Na društvenim mrežama podijelio je pravu ljetnu razglednicu na kojoj pozira usred osvježavajućeg mora držeći sočan komad lubenice, a prizor je odmah oduševio njegove pratitelje.
"Meni je to stvarno najljepše mjesto za more"
Davor je nedavno u intervjuu za RTL.hr progovorio o svojim ljetnim navikama te otkrio gdje se najradije skriva od vrućina i svakodnevnih obveza:
"Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije", ispričao nam je Davor.
Predah prije povratka na set
Za glumca koji ne skriva koliko mu znači mrvica morskog mira, ljetni mjeseci su neprocjenjivi, što je u razgovoru i sažeo u jednu rečenicu:
"Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru."
Osim u rodnom Splitu, Davor ove sezone kombinira više morskih destinacija. Nakon Istre i Dubrovnika, u planu mu je odlazak na Brač te jedno putovanje izvan Hrvatske - taman da skupi novu snagu prije nego što ponovno uskoči u ulogu Milana Čavke i stane pred televizijske kamere.