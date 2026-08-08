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Divlje pčele

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' uživa u čarima ljeta, a za RTL.hr priznao koja mu je najdraža plaža u Splitu

Glumac koji je u hit-seriji 'Divlje pčele' utjelovio Milana Čavku podijelio je morsku fotku s obožavateljima, a za naš portal ranije je progovorio o ljetnim navikama i omiljenim mjestima za opuštanje

RTL.hr
08.08.2026 08:00

Hladna lubenica i kristalno čisto more - tako izgleda idealan ljetni dan za Davora Pavića. Nakon napornog ritma i privedene kraju prve sezone hit-serije 'Divlje pčele', omiljeni glumac koristi svaki trenutak pauze za punjenje baterija i čisti hedonizam.

Na društvenim mrežama podijelio je pravu ljetnu razglednicu na kojoj pozira usred osvježavajućeg mora držeći sočan komad lubenice, a prizor je odmah oduševio njegove pratitelje.

"Meni je to stvarno najljepše mjesto za more"

Davor je nedavno u intervjuu za RTL.hr progovorio o svojim ljetnim navikama te otkrio gdje se najradije skriva od vrućina i svakodnevnih obveza:

"Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije", ispričao nam je Davor.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Predah prije povratka na set

Za glumca koji ne skriva koliko mu znači mrvica morskog mira, ljetni mjeseci su neprocjenjivi, što je u razgovoru i sažeo u jednu rečenicu:

 "Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru."

Osim u rodnom Splitu, Davor ove sezone kombinira više morskih destinacija. Nakon Istre i Dubrovnika, u planu mu je odlazak na Brač te jedno putovanje izvan Hrvatske - taman da skupi novu snagu prije nego što ponovno uskoči u ulogu Milana Čavke i stane pred televizijske kamere.

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Divlje pčele

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