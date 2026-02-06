Emisije
Davor Pavić oduševio fanove fotkama sa seta 'Divljih pčela': 'Peaky blinders Klinča Sela'

Hrvatski glumac Davor Pavić, publici najpoznatiji po ulozi Milana Čavke u seriji 'Divlje pčele', svojom je posljednjom objavom na Instagramu izazvao lavinu pozitivnih reakcija

06.02.2026 13:00

Davor Pavić, poznatiji po ulozi Milana Čavke u 'Divljim pčelama' podijelio je seriju fotografija sa snimanja novih epizoda, a atmosfera i upečatljivi kostimi mnoge su odmah podsjetili na estetiku popularne britanske serije 'Peaky Blinders'.

Na objavljenim fotografijama Pavić pozira s Marinom Klišmanićem koji glumi Marka Vukasa i Perom Eranovićem koji utjelovljuje Vicu Radonića. "Peaky blinders KLINČA SELA", poručio je Pavić u opisu objave.

Podsjetimo, Čavka u seriji 'Divlje pčele' čeka izlazak iz zatvora, no Sikirica ga ne pušta, iako se Domazetova i Čavkina priča slažu. Čeka se tužitelj pa Čavka shvaća da i bez Tomine tužbe mora odgovarati za zločin. U kavani kod Karmele priča se o Domazetu i Čavki, Šušnjara opravdava Milana, dok ostali nisu tako uvjereni u novu verziju događaja koja je ispričana.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

