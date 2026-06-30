Davor Pavić otkrio što čeka Čavku u drugoj sezoni 'Divljih pčela': 'Ovaj sat na meni simbolizira veliku promjenu'

Nakon završetka prve sezone popularne serije 'Divlje pčele', koja je prikovala gledatelje uz male ekrane, obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak

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U jeku znatiželje, glumac Davor Pavić, koji je utjelovio intrigantnog lika Milana Čavku, u nedavnom je intervjuu za RTL.hr dao naslutiti što publiku čeka, no učinio je to na vrlo zagonetan način, ostavivši sve s više pitanja nego odgovora.

Misterij skriven na ruci

Upitan da otkrije neki sočan detalj iz nadolazeće druge sezone, Pavić je ostao tajanstven. Umjesto da prepriča neku scenu ili otkrije zaplet, skrenuo je pozornost na predmet koji je nosio tijekom razgovora. "Ne smijem puno otkrivati", započeo je glumac s osmijehom, odmah stvorivši atmosferu napetosti i iščekivanja. Njegov odgovor nije bio ono što su novinari očekivali, ali je zasigurno potaknuo maštu svih koji prate sudbinu njegova lika. Glumac je potom pokazao na svoj ručni sat i dodatno zaintrigirao sve prisutne. "Nešto je na meni", rekao je, dajući do znanja da ključ za razumijevanje budućnosti Milana Čavke leži upravo u tom modnom dodatku. Ovim potezom, Pavić je umjesto konkretnog odgovora ponudio zagonetku koja je postala glavna tema rasprava među obožavateljima serije na društvenim mrežama.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

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"Ovaj sat simbolizira veliku promjenu"