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Divlje pčele

Davor Pavić otkrio što čeka Čavku u drugoj sezoni 'Divljih pčela': 'Ovaj sat na meni simbolizira veliku promjenu'

Nakon završetka prve sezone popularne serije 'Divlje pčele', koja je prikovala gledatelje uz male ekrane, obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak

RTL.hr
30.06.2026 09:00

U jeku znatiželje, glumac Davor Pavić, koji je utjelovio intrigantnog lika Milana Čavku, u nedavnom je intervjuu za RTL.hr dao naslutiti što publiku čeka, no učinio je to na vrlo zagonetan način, ostavivši sve s više pitanja nego odgovora.

Misterij skriven na ruci

Upitan da otkrije neki sočan detalj iz nadolazeće druge sezone, Pavić je ostao tajanstven. Umjesto da prepriča neku scenu ili otkrije zaplet, skrenuo je pozornost na predmet koji je nosio tijekom razgovora. "Ne smijem puno otkrivati", započeo je glumac s osmijehom, odmah stvorivši atmosferu napetosti i iščekivanja. Njegov odgovor nije bio ono što su novinari očekivali, ali je zasigurno potaknuo maštu svih koji prate sudbinu njegova lika.

Glumac je potom pokazao na svoj ručni sat i dodatno zaintrigirao sve prisutne. "Nešto je na meni", rekao je, dajući do znanja da ključ za razumijevanje budućnosti Milana Čavke leži upravo u tom modnom dodatku. Ovim potezom, Pavić je umjesto konkretnog odgovora ponudio zagonetku koja je postala glavna tema rasprava među obožavateljima serije na društvenim mrežama.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Ovaj sat simbolizira veliku promjenu"

Iako škrt na riječima, Pavić je ipak dao ključni trag. Jasno je naglasio simboliku predmeta koji nosi, povezavši ga izravno sa sudbinom svog lika. "Ovaj sat simbolizira veliku promjenu za Milana Čavku", izjavio je, potvrdivši da gledatelje očekuje značajna prekretnica u životu jednog od glavnih protagonista. Nije želio otkriti o kakvoj se točno promjeni radi, ali je ponovio kako sat ima duboko značenje.

Ova tajnovitost otvorila je prostor za brojne teorije. Simbolizira li sat protok vremena i konačni rasplet nekih starih sukoba? Predstavlja li možda dar koji označava početak nove ljubavne priče ili poslovnog uspjeha? Ili je, pak, podsjetnik na neki tragičan događaj koji će u potpunosti promijeniti Čavkin karakter? Što god bilo posrijedi, jasno je da će taj predmet igrati važnu ulogu u novim epizodama.

Dok publika nestrpljivo čeka početak druge sezone, zagonetka Davora Pavića samo je dodatno pojačala uzbuđenje. Jedno je sigurno: sudbina Milana Čavke bit će sve samo ne predvidljiva, a čini se da će odgovore na sva pitanja donijeti upravo vrijeme - ili u ovom slučaju, sat na njegovoj ruci.

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