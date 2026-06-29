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Divlje pčele

Davor Pavić podijelio fotku s Jelenom Perčin sa seta 'Divljih pčela': 'Mama i sin idu na pauzu'

Glumac Davor Pavić podijelio je fotografiju s Jelenom Perčin

RTL.hr
29.06.2026 09:00

Glumac Davor Pavić na svom je Instagram profilu podijelio zajedničku fotografiju s Jelenom Perčin sa seta RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Uz selfie je napisao: "Mama i sin idu na pauzu", aludirajući na završetak prve sezone i pauzu prije novih epizoda.

Jelena Perčin i Davor Pavić
Jelena Perčin i Davor Pavić FOTO: Instagram

U seriji Jelena Perčin utjelovljuje Rajku, snažnu, pravednu i modernu ženu koja se nakon godina provedenih u inozemstvu vraća u Vrilo te pokušava pronaći svog sina. Njezin lik publika je zavoljela zbog odlučnosti i topline, a mnogi je opisuju kao glas razuma i jednu od omiljenih junakinja serije. Davor Pavić u seriji glumi Milana Čavku, Rajkina sina.

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