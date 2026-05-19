Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Davor Pavić pretvorio crveni tepih u modnu pistu i proslavio veliku nagradu za 'Divlje pčele'

RTL.hr
19.05.2026 16:26

Glumac Davor Pavić, zvijezda popularne serije 'Divlje pčele', oduševio je pratitelje objavom s glamuroznog događanja Story Hall of Fame, koje je održano u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U nizu fotografija i videa, Pavić je zabilježio atmosferu s crvenog tepiha, a poseban povod za slavlje bila je prestižna nagrada koju je njegova serija osvojila.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zahvala publici i odvažno kabaretsko izdanje

"Mogu pretvoriti plesni podij u modnu pistu", samouvjereno je napisao Pavić u opisu objave, a sudeći prema njegovom modnom odabiru, u tome je i uspio. Za crveni tepih odabrao je crni prsluk, bijelu košulju i crne hlače koje je upotpunio rokerskim detaljima - masivnim lancima i crnim čizmama s kopčama. Cijelo izdanje savršeno se uklopilo u temu večeri, koja je bila "Cabaret Edition", a Pavić je svojim stilom plijenio pozornost.

Ipak, glavni razlog slavlja bila je nagrada koju je serija 'Divlje pčele' ponijela kući. Glumac se od srca zahvalio publici na nagradi za najbolju seriju, ističući time važnost podrške gledatelja koji su svojim glasovima i odlučili o pobjedniku. "Draga publiko i čitatelji, hvala Vam od srca na nagradi za najbolju seriju!", poručio je Pavić.

davor pavić divlje pčele čavka
Moglo bi te zanimati

ANKETA Hoće li Cvita uspjeti zavoljeti dijete? Iza osmijeha krije se velika bol

FOTOGALERIJA Pogledajte koja su se RTL-ova lica družila do kasno u noć: Glumci, voditelji i zvijezde showova zajedno

Kakve emocije! Cvita glumi pred Vukasima, a Zora teško podnosi odvajanje od sina

Parovi o kojima svi pričaju nakon glamurozne večeri: Amar Bukvić stigao s prelijepom suprugom, omiljeni TV duo pozirao zajedno

Amar Bukvić najbolji je glumac godine, a njegov Toma Domazet prolazi kroz najmračnije trenutke dosad

Zvijezde 'Divljih pčela' zasjale na glamuroznoj dodjeli: Mlada ekipa ukrala svu pažnju

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio