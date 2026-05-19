Davor Pavić pretvorio crveni tepih u modnu pistu i proslavio veliku nagradu za 'Divlje pčele'

Glumac Davor Pavić , zvijezda popularne serije 'Divlje pčele' , oduševio je pratitelje objavom s glamuroznog događanja Story Hall of Fame, koje je održano u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U nizu fotografija i videa, Pavić je zabilježio atmosferu s crvenog tepiha, a poseban povod za slavlje bila je prestižna nagrada koju je njegova serija osvojila.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

"Mogu pretvoriti plesni podij u modnu pistu", samouvjereno je napisao Pavić u opisu objave, a sudeći prema njegovom modnom odabiru, u tome je i uspio. Za crveni tepih odabrao je crni prsluk, bijelu košulju i crne hlače koje je upotpunio rokerskim detaljima - masivnim lancima i crnim čizmama s kopčama. Cijelo izdanje savršeno se uklopilo u temu večeri, koja je bila "Cabaret Edition", a Pavić je svojim stilom plijenio pozornost.

Ipak, glavni razlog slavlja bila je nagrada koju je serija 'Divlje pčele' ponijela kući. Glumac se od srca zahvalio publici na nagradi za najbolju seriju, ističući time važnost podrške gledatelja koji su svojim glasovima i odlučili o pobjedniku. "Draga publiko i čitatelji, hvala Vam od srca na nagradi za najbolju seriju!", poručio je Pavić.