Davor Pavić s ljetne pauze za RTL.hr otvoreno o glumi, privatnim strastima i nastavku snimanja: 'Ne dopuštam da se u ovom poslu zadovoljimo prosječnošću'

Glumac koji je utjelovio intrigantnog Milana Čavku u hit-seriji 'Divlje pčele' za naš portal otkriva gdje puni baterije nakon upečatljive prve sezone, koje lekcije prenosi studentima na Akademiji te tko mu iz glumačke ekipe privatno najviše nedostaje

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Iza njega je dinamična i uspješna godina u kojoj je ulogom u hit-seriji 'Divlje pčele' osvojio srca gledatelja diljem Hrvatske. Davor Pavić, glumac i predani mentor na Akademiji u Splitu, u intervjuu za RTL.hr progovorio je o teretu i ljepoti glumačkog poziva, susretima s obožavateljima na ulici, ali i o skriveno utočištu u kojem provodi ljetnu pauzu prije početka snimanja nove sezone.

Gdje ove godine provodite ljeto i koje su vam omiljene ljetne aktivnosti dok ste na pauzi?

Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije. Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru. Osim Splita, bio sam i u Istri te Dubrovniku, uskoro idem na Brač, a planiram i jedno putovanje izvan Hrvatske.

icon-expand Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Na Akademiji u Splitu zapravo ste kompas mladim kolegama. Koja je to ključna lekcija koju im pokušavate prenijeti kad u njima prepoznate onaj isti potencijal i žar koji ste i sami imali?

Baš mi se sviđa riječ koju ste upotrijebili - kompas. Mislim da je jako precizna. Ono što pokušavam prenijeti studentima jest da, i tijekom studija i kasnije u profesionalnom životu, prije svega budu iskreni. Da si dopuste biti emotivno ranjivi i da to bez kalkulacije i straha podijele s publikom. Na Akademiji sam im potpuno posvećen, ali od njih tražim disciplinu, slobodu i hrabrost da pomiču vlastite granice. Ne dopuštam da se zadovolje prosječnošću jer u ovom poslu bez toga nema dugoročnog uspjeha. Nema "fige u džepu" ako netko želi biti glumac ili glumica. Živimo u vremenu u kojem često prevladava privid brzog uspjeha i "hype". Mislim da je važno ne upasti u tu zamku. Disciplina, zdrava doza scenske bezobraznosti, njegovanje vlastitog talenta i svakodnevni rad - to je ono zbog čega netko traje. Ja barem tako gledam na ovaj posao.

icon-expand Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Uloga Milana Čavke u 'Divljim pčelama' donijela vam je veliku prepoznatljivost. Javljaju li vam se ljudi na ulici i kakve reakcije publike pamtite?

Na tome sam stvarno neizmjerno zahvalan. Gotovo svaki dan mi netko priđe na ulici, javi se, popričamo ili napravimo zajedničku fotografiju. To mi je iskreno simpatično i uvijek ću ljudima biti pristupačan. Smatram da, čak i kad meni nije najbolji dan, nemam pravo svoju lošu energiju prenositi na druge. I to je dio ovog posla. Srećom, imao sam puno lijepih susreta i zanimljivih anegdota, a neugodnih iskustava zapravo nije bilo.

Snimanje prve sezone je sada iza vas, pa tko vam iz glumačke ekipe 'Divljih pčela' najviše nedostaje i s kime se od kolega najčešće viđate i čujete privatno?

Ne mogu vjerovati da je prva sezona već završila. Od rujna 2025. do travnja 2026. snimili smo čak 150 epizoda i sve je prošlo nevjerojatno brzo. Osim uspomena, stekao sam i prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Svi mi nedostaju, a posebno smo se mi mlađi stvarno povezali. Često smo u kontaktu, imamo WhatsApp grupu, zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja. Nedavno sam se vidio s Margaritom, Marinom i Perom, čujem se i s Lukom, Ivanom, Anom Marijom te objema Lidijama. Jedva čekam da ponovno krenemo sa snimanjem.

icon-expand Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš FOTO: Instagram

Publika vas sada dobro poznaje kao iznimnog glumca i predanog mentora, no krije li se iza pozornice još neki skriveni talent ili strast za koju šira javnost ne zna?

Lijepo je pročitati takve komplimente i stvarno sam zahvalan na njima. Ali iskreno, ne smatram da sam nešto izniman - rekao bi se kod nas u Splitu da "još imam pure za jest". Veliki sam zaljubljenik u fotografiju i glazbu, bez koje mi gotovo ne prođe nijedan dan. Obožavam i ples, a dobro se snalazim i u pjevanju, iako to publika još nije imala priliku vidjeti. Što ne znači da jednog dana neće.

Nedostaju li vam neke specifične osobine samog Milana Čavke i je li vam od tog lika ostalo išta u svakodnevnom životu?

Moram priznati da mi Milan nedostaje i veselim se što ću ga ponovno igrati. Njegove osobine možda i ne toliko. To je stvarno slojevit i bogat lik koji još ima puno toga za pokazati. Iskreno me veseli što će publika u drugoj sezoni upoznati neke njegove nove strane.

icon-expand Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Što vas u ovoj fazi karijere trenutno najviše uzbuđuje i pokreće, a voljeli biste podijeliti s našim čitateljima?

Najviše me uzbuđuje ono što tek dolazi - taj put u nepoznato i sve avanture koje me čekaju, i poslovno i privatno. Pokreće me unutarnja potreba da kroz svoj posao nešto kažem i izrazim. Boravak na setu me i dalje jednako veseli, a radujem se svim budućim projektima, kao i radu sa svojim studentima.

Pored bogatog iskustva u kazalištu i sada velike televizijske prepoznatljivosti, postoji li neka uloga ili žanr u kojem se još niste okušali, a imate želju odigrati?

Hvala vam puno na lijepim riječima. Volio bih se okušati u što većem rasponu uloga i žanrova jer volim izlaziti iz svoje zone komfora i stalno si postavljati nove izazove. Koliko god to ponekad bilo teško i zahtjevno, upravo je taj osjećaj kada na kraju vidiš rezultat ono što me najviše ispunjava i čini ponosnim.

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Druga sezona donosi nova iznenađenja