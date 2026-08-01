Davor Pavić s ljetne pauze za RTL.hr otvoreno o glumi, privatnim strastima i nastavku snimanja: 'Ne dopuštam da se u ovom poslu zadovoljimo prosječnošću'

Iza njega je dinamična i uspješna godina u kojoj je ulogom u hit-seriji 'Divlje pčele' osvojio srca gledatelja diljem Hrvatske. Davor Pavić, glumac i predani mentor na Akademiji u Splitu, u intervjuu za RTL.hr progovorio je o teretu i ljepoti glumačkog poziva, susretima s obožavateljima na ulici, ali i o skriveno utočištu u kojem provodi ljetnu pauzu prije početka snimanja nove sezone.
Gdje ove godine provodite ljeto i koje su vam omiljene ljetne aktivnosti dok ste na pauzi?
Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije. Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru. Osim Splita, bio sam i u Istri te Dubrovniku, uskoro idem na Brač, a planiram i jedno putovanje izvan Hrvatske.
Na Akademiji u Splitu zapravo ste kompas mladim kolegama. Koja je to ključna lekcija koju im pokušavate prenijeti kad u njima prepoznate onaj isti potencijal i žar koji ste i sami imali?
Baš mi se sviđa riječ koju ste upotrijebili - kompas. Mislim da je jako precizna. Ono što pokušavam prenijeti studentima jest da, i tijekom studija i kasnije u profesionalnom životu, prije svega budu iskreni. Da si dopuste biti emotivno ranjivi i da to bez kalkulacije i straha podijele s publikom.
Na Akademiji sam im potpuno posvećen, ali od njih tražim disciplinu, slobodu i hrabrost da pomiču vlastite granice. Ne dopuštam da se zadovolje prosječnošću jer u ovom poslu bez toga nema dugoročnog uspjeha. Nema "fige u džepu" ako netko želi biti glumac ili glumica.
Živimo u vremenu u kojem često prevladava privid brzog uspjeha i "hype". Mislim da je važno ne upasti u tu zamku. Disciplina, zdrava doza scenske bezobraznosti, njegovanje vlastitog talenta i svakodnevni rad - to je ono zbog čega netko traje. Ja barem tako gledam na ovaj posao.
Uloga Milana Čavke u 'Divljim pčelama' donijela vam je veliku prepoznatljivost. Javljaju li vam se ljudi na ulici i kakve reakcije publike pamtite?
Na tome sam stvarno neizmjerno zahvalan. Gotovo svaki dan mi netko priđe na ulici, javi se, popričamo ili napravimo zajedničku fotografiju. To mi je iskreno simpatično i uvijek ću ljudima biti pristupačan.
Smatram da, čak i kad meni nije najbolji dan, nemam pravo svoju lošu energiju prenositi na druge. I to je dio ovog posla. Srećom, imao sam puno lijepih susreta i zanimljivih anegdota, a neugodnih iskustava zapravo nije bilo.
Snimanje prve sezone je sada iza vas, pa tko vam iz glumačke ekipe 'Divljih pčela' najviše nedostaje i s kime se od kolega najčešće viđate i čujete privatno?
Ne mogu vjerovati da je prva sezona već završila. Od rujna 2025. do travnja 2026. snimili smo čak 150 epizoda i sve je prošlo nevjerojatno brzo.
Osim uspomena, stekao sam i prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Svi mi nedostaju, a posebno smo se mi mlađi stvarno povezali. Često smo u kontaktu, imamo WhatsApp grupu, zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja. Nedavno sam se vidio s Margaritom, Marinom i Perom, čujem se i s Lukom, Ivanom, Anom Marijom te objema Lidijama. Jedva čekam da ponovno krenemo sa snimanjem.
Publika vas sada dobro poznaje kao iznimnog glumca i predanog mentora, no krije li se iza pozornice još neki skriveni talent ili strast za koju šira javnost ne zna?
Lijepo je pročitati takve komplimente i stvarno sam zahvalan na njima. Ali iskreno, ne smatram da sam nešto izniman - rekao bi se kod nas u Splitu da "još imam pure za jest".
Veliki sam zaljubljenik u fotografiju i glazbu, bez koje mi gotovo ne prođe nijedan dan. Obožavam i ples, a dobro se snalazim i u pjevanju, iako to publika još nije imala priliku vidjeti. Što ne znači da jednog dana neće.
Nedostaju li vam neke specifične osobine samog Milana Čavke i je li vam od tog lika ostalo išta u svakodnevnom životu?
Moram priznati da mi Milan nedostaje i veselim se što ću ga ponovno igrati. Njegove osobine možda i ne toliko.
To je stvarno slojevit i bogat lik koji još ima puno toga za pokazati. Iskreno me veseli što će publika u drugoj sezoni upoznati neke njegove nove strane.
Što vas u ovoj fazi karijere trenutno najviše uzbuđuje i pokreće, a voljeli biste podijeliti s našim čitateljima?
Najviše me uzbuđuje ono što tek dolazi - taj put u nepoznato i sve avanture koje me čekaju, i poslovno i privatno.
Pokreće me unutarnja potreba da kroz svoj posao nešto kažem i izrazim. Boravak na setu me i dalje jednako veseli, a radujem se svim budućim projektima, kao i radu sa svojim studentima.
Pored bogatog iskustva u kazalištu i sada velike televizijske prepoznatljivosti, postoji li neka uloga ili žanr u kojem se još niste okušali, a imate želju odigrati?
Hvala vam puno na lijepim riječima. Volio bih se okušati u što većem rasponu uloga i žanrova jer volim izlaziti iz svoje zone komfora i stalno si postavljati nove izazove. Koliko god to ponekad bilo teško i zahtjevno, upravo je taj osjećaj kada na kraju vidiš rezultat ono što me najviše ispunjava i čini ponosnim.
Druga sezona donosi nova iznenađenja
Sudeći prema entuzijazmu i energiji kojom zrači, Davor Pavić spreman je za sve nove glumačke izazove koji ga čekaju. Dok opušteno odbrojava posljednje dane ljetnog odmora na omiljenim splitskim plažama, gledateljima RTL-a ostaje samo strpljivo čekati povratak 'Divljih pčela' na male ekrane - jer Milan Čavka, kako sam glumac najavljuje, tek treba pokazati svoje pravo lice.