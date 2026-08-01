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Divlje pčele

Davor Pavić s ljetne pauze za RTL.hr otvoreno o glumi, privatnim strastima i nastavku snimanja: 'Ne dopuštam da se u ovom poslu zadovoljimo prosječnošću'

Glumac koji je utjelovio intrigantnog Milana Čavku u hit-seriji 'Divlje pčele' za naš portal otkriva gdje puni baterije nakon upečatljive prve sezone, koje lekcije prenosi studentima na Akademiji te tko mu iz glumačke ekipe privatno najviše nedostaje

RTL.hr
01.08.2026 07:00

Iza njega je dinamična i uspješna godina u kojoj je ulogom u hit-seriji 'Divlje pčele' osvojio srca gledatelja diljem Hrvatske. Davor Pavić, glumac i predani mentor na Akademiji u Splitu, u intervjuu za RTL.hr progovorio je o teretu i ljepoti glumačkog poziva, susretima s obožavateljima na ulici, ali i o skriveno utočištu u kojem provodi ljetnu pauzu prije početka snimanja nove sezone.

Gdje ove godine provodite ljeto i koje su vam omiljene ljetne aktivnosti dok ste na pauzi?

Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more. Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka... to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije. Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru. Osim Splita, bio sam i u Istri te Dubrovniku, uskoro idem na Brač, a planiram i jedno putovanje izvan Hrvatske.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Na Akademiji u Splitu zapravo ste kompas mladim kolegama. Koja je to ključna lekcija koju im pokušavate prenijeti kad u njima prepoznate onaj isti potencijal i žar koji ste i sami imali?

Baš mi se sviđa riječ koju ste upotrijebili - kompas. Mislim da je jako precizna. Ono što pokušavam prenijeti studentima jest da, i tijekom studija i kasnije u profesionalnom životu, prije svega budu iskreni. Da si dopuste biti emotivno ranjivi i da to bez kalkulacije i straha podijele s publikom.

Na Akademiji sam im potpuno posvećen, ali od njih tražim disciplinu, slobodu i hrabrost da pomiču vlastite granice. Ne dopuštam da se zadovolje prosječnošću jer u ovom poslu bez toga nema dugoročnog uspjeha. Nema "fige u džepu" ako netko želi biti glumac ili glumica.

Živimo u vremenu u kojem često prevladava privid brzog uspjeha i "hype". Mislim da je važno ne upasti u tu zamku. Disciplina, zdrava doza scenske bezobraznosti, njegovanje vlastitog talenta i svakodnevni rad - to je ono zbog čega netko traje. Ja barem tako gledam na ovaj posao.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Uloga Milana Čavke u 'Divljim pčelama' donijela vam je veliku prepoznatljivost. Javljaju li vam se ljudi na ulici i kakve reakcije publike pamtite?

Na tome sam stvarno neizmjerno zahvalan. Gotovo svaki dan mi netko priđe na ulici, javi se, popričamo ili napravimo zajedničku fotografiju. To mi je iskreno simpatično i uvijek ću ljudima biti pristupačan.

Smatram da, čak i kad meni nije najbolji dan, nemam pravo svoju lošu energiju prenositi na druge. I to je dio ovog posla. Srećom, imao sam puno lijepih susreta i zanimljivih anegdota, a neugodnih iskustava zapravo nije bilo.

Snimanje prve sezone je sada iza vas, pa tko vam iz glumačke ekipe 'Divljih pčela' najviše nedostaje i s kime se od kolega najčešće viđate i čujete privatno?

Ne mogu vjerovati da je prva sezona već završila. Od rujna 2025. do travnja 2026. snimili smo čak 150 epizoda i sve je prošlo nevjerojatno brzo.

Osim uspomena, stekao sam i prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Svi mi nedostaju, a posebno smo se mi mlađi stvarno povezali. Često smo u kontaktu, imamo WhatsApp grupu, zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja. Nedavno sam se vidio s Margaritom, Marinom i Perom, čujem se i s Lukom, Ivanom, Anom Marijom te objema Lidijama. Jedva čekam da ponovno krenemo sa snimanjem.

Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš
Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš FOTO: Instagram

Publika vas sada dobro poznaje kao iznimnog glumca i predanog mentora, no krije li se iza pozornice još neki skriveni talent ili strast za koju šira javnost ne zna?

Lijepo je pročitati takve komplimente i stvarno sam zahvalan na njima. Ali iskreno, ne smatram da sam nešto izniman - rekao bi se kod nas u Splitu da "još imam pure za jest". 

Veliki sam zaljubljenik u fotografiju i glazbu, bez koje mi gotovo ne prođe nijedan dan. Obožavam i ples, a dobro se snalazim i u pjevanju, iako to publika još nije imala priliku vidjeti. Što ne znači da jednog dana neće. 

Nedostaju li vam neke specifične osobine samog Milana Čavke i je li vam od tog lika ostalo išta u svakodnevnom životu?

Moram priznati da mi Milan nedostaje i veselim se što ću ga ponovno igrati. Njegove osobine možda i ne toliko. 

To je stvarno slojevit i bogat lik koji još ima puno toga za pokazati. Iskreno me veseli što će publika u drugoj sezoni upoznati neke njegove nove strane.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL

Što vas u ovoj fazi karijere trenutno najviše uzbuđuje i pokreće, a voljeli biste podijeliti s našim čitateljima?

Najviše me uzbuđuje ono što tek dolazi - taj put u nepoznato i sve avanture koje me čekaju, i poslovno i privatno.

Pokreće me unutarnja potreba da kroz svoj posao nešto kažem i izrazim. Boravak na setu me i dalje jednako veseli, a radujem se svim budućim projektima, kao i radu sa svojim studentima.

Pored bogatog iskustva u kazalištu i sada velike televizijske prepoznatljivosti, postoji li neka uloga ili žanr u kojem se još niste okušali, a imate želju odigrati?

Hvala vam puno na lijepim riječima. Volio bih se okušati u što većem rasponu uloga i žanrova jer volim izlaziti iz svoje zone komfora i stalno si postavljati nove izazove. Koliko god to ponekad bilo teško i zahtjevno, upravo je taj osjećaj kada na kraju vidiš rezultat ono što me najviše ispunjava i čini ponosnim.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Druga sezona donosi nova iznenađenja

Sudeći prema entuzijazmu i energiji kojom zrači, Davor Pavić spreman je za sve nove glumačke izazove koji ga čekaju. Dok opušteno odbrojava posljednje dane ljetnog odmora na omiljenim splitskim plažama, gledateljima RTL-a ostaje samo strpljivo čekati povratak 'Divljih pčela' na male ekrane - jer Milan Čavka, kako sam glumac najavljuje, tek treba pokazati svoje pravo lice.

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