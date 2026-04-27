Divlje pčele

Davor Pavić uzeo pauzu od 'Divljih pčela': puni baterije u rodnom gradu

Nakon dinamičnog razdoblja obilježenog snimanjem i sve većom popularnošću, Davor Pavić odlučio je uzeti predah i vratiti se u Split - grad u kojem je odrastao i kojem se, kako se čini, uvijek rado vraća

27.04.2026 11:00

Glumac Davor Pavić kojeg gledatelji prate kao Milana Čavku u seriji 'Divlje pčele' ovih dana "puni baterije" upravo tamo gdje mu je najpoznatije i najopuštenije - u rodnom okruženju, daleko od seta i svakodnevnog tempa snimanja.

Kratki predah prije novih izazova

Boravak u Splitu za Pavića nije samo odmor, već i povratak rutini koja ga vraća u balans. More, poznata mjesta i bliski ljudi često su ono što glumcima treba kako bi se resetirali između projekata, a upravo takav dojam ostavlja i njegov trenutni boravak na jugu.

I dok ga publika navikla gledati u napetim scenama i zahtjevnim situacijama, ovakvi trenuci pokazuju onu drugu, opušteniju stranu.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Iako je jasno da je riječ o kratkom odmoru, teško je ne primijetiti koliko mu ovakav predah znači. Uloga Milana Čavke donijela mu je veliku vidljivost, ali i odgovornost, pa je pauza između snimanja itekako potrebna.

Publika ga sve više prepoznaje i prati, a interes za njegov rad ne jenjava, što dodatno potvrđuje da je pred njim razdoblje u kojem će tek graditi svoj glumački put.

Povratak s novom energijom

Nakon što napuni baterije u rodnom gradu, očekuje se njegov povratak obavezama i novim epizodama koje donose još više napetosti u 'Divljim pčelama'.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele davor pavić milan čavka divlje pčele
