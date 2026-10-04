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Divlje pčele

Davor Pavić za RTL.hr o novoj sezoni 'Divljih pčela': 'Približavamo se jednoj velikoj istini'

Davor Pavić vratio se ulozi Milana Čavke u novoj sezoni 'Divljih pčela', a za RTL.hr otkrio je da publiku očekuju nove spletke, još veća pitanja i puno neizvjesnosti. Glumac priznaje da ga posebno veseli vidjeti kroz kakve će sve nove situacije njegov lik prolaziti

RTL.hr
04.10.2026 07:00

Nova sezona 'Divljih pčela' donosi još više tajni, zavrzlama i neizvjesnosti, a Davor Pavić za RTL.hr dao je tek mali nagovještaj onoga što čeka Milana Čavku. Jedan detalj iz njegova kostima već, kaže, puno govori o liku, ali pravu priču zasad još ne smije otkriti.

Milan Čavka
Milan Čavka FOTO: RTL

Što možemo očekivati u novoj sezoni?

Jako puno toga. Sad su se još neka veća pitanja otvorila i držat ćemo publiku u velikoj neizvjesnosti. Evo dok me snimate, ja imam jedan detalj iz druge sezone, a to je ovaj sat i taj sat jako puno govori o mom liku u drugoj sezoni. Ali ne smijem o tome otkrivati, ali uhvatili ste jedan detalj.

Što Vas najviše veseli kad pomislite na povratak u kožu Milana Čavke?

Najviše me intrigira kroz koje ću nove svjetove kao on proći, što dalje ide, koje su nove zavrzlame, dogodovštine i koje ću još spletke raditi. Jako se tome radujem, moram priznati. Da se to lagano razgrana i da se lagano približimo nekoj velikoj istini.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Koja je Vaša poruka publici?

Publici šaljem najdivnije pozdrave i želje da nas pratite kao što ste nas pratili i prvu sezonu. Vaši komentari nam toliko puno znače i hvala vam puno, jer ovakav uspjeh, to nije klišej, nema ga bez vas publiku. To nam je samo pokazatelj da moramo održati kvalitetu i da moramo biti na nivou, kao do sada.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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