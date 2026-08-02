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Divlje pčele

Davor Pavić za RTL.hr otkrio kako glumci 'Divljih pčela' provode slobodno vrijeme: 'Zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja'

Nakon 150 snimljenih epizoda prve sezone hit-serije, glumac koji utjelovljuje Milana Čavka progovorio je o atmosferi iza kamera te otkrio koje kolege viđa i tijekom ljetnog odmora

RTL.hr
02.08.2026 09:00

Snimanje prve sezone hit-serije 'Divlje pčele' spojilo je glumačku ekipu u intenzivnom radnom ritmu, no iza kamera stvorena su prijateljstva koja su nastavljena i izvan seta. U razdoblju od rujna do travnja snimljeno je čak 150 epizoda, a radni dani provedeni na setu brzo su se pretvorili u privatna druženja.

Davor Pavić, koji je ulogom Milana Čavke osvojio gledatelje, u razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorio o privatnim odnosima s kolegama i otkrio tko mu iz glumačke ekipe najviše nedostaje dok traje ljetna pauza.

Davor Pavić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić
Davor Pavić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić FOTO: Instagram

"Mlađi dio ekipe stvarno se povezao"

Na pitanje s kime se najčešće čuje i viđa sada kada su se kamere ugasile, Davor nije skrivao oduševljenje energijom koja vlada među njima:

"Ne mogu vjerovati da je prva sezona već završila. Od rujna 2025. do travnja 2026. snimili smo čak 150 epizoda i sve je prošlo nevjerojatno brzo. Osim uspomena, stekao sam i prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Svi mi nedostaju, a posebno smo se mi mlađi stvarno povezali."

Davor Pavić, Pere Eranović, Ana Marija Veselčić, Antonio Agostini
Davor Pavić, Pere Eranović, Ana Marija Veselčić, Antonio Agostini FOTO: Instagram

Zajednička ljetovanja, kave i ljetna druženja

Kako otkriva, komunikacija i druženje među glumcima ne prestaju ni tijekom ljetnih mjeseci kada svi pune baterije na obali:

"Često smo u kontaktu, zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja. Nedavno sam se vidio s Margaritom, Marinom i Perom, čujem se i s Lukom, Ivanom, Anom Marijom te objema Lidijama. Jedva čekam da ponovno krenemo sa snimanjem."

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