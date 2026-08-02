Davor Pavić za RTL.hr otkrio kako glumci 'Divljih pčela' provode slobodno vrijeme: 'Zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja'

Nakon 150 snimljenih epizoda prve sezone hit-serije, glumac koji utjelovljuje Milana Čavka progovorio je o atmosferi iza kamera te otkrio koje kolege viđa i tijekom ljetnog odmora

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Snimanje prve sezone hit-serije 'Divlje pčele' spojilo je glumačku ekipu u intenzivnom radnom ritmu, no iza kamera stvorena su prijateljstva koja su nastavljena i izvan seta. U razdoblju od rujna do travnja snimljeno je čak 150 epizoda, a radni dani provedeni na setu brzo su se pretvorili u privatna druženja. Davor Pavić, koji je ulogom Milana Čavke osvojio gledatelje, u razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorio o privatnim odnosima s kolegama i otkrio tko mu iz glumačke ekipe najviše nedostaje dok traje ljetna pauza.

icon-expand Davor Pavić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić FOTO: Instagram

"Mlađi dio ekipe stvarno se povezao"

Na pitanje s kime se najčešće čuje i viđa sada kada su se kamere ugasile, Davor nije skrivao oduševljenje energijom koja vlada među njima: "Ne mogu vjerovati da je prva sezona već završila. Od rujna 2025. do travnja 2026. snimili smo čak 150 epizoda i sve je prošlo nevjerojatno brzo. Osim uspomena, stekao sam i prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Svi mi nedostaju, a posebno smo se mi mlađi stvarno povezali."

icon-expand Davor Pavić, Pere Eranović, Ana Marija Veselčić, Antonio Agostini FOTO: Instagram

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