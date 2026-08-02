Davor Pavić za RTL.hr otkrio kako glumci 'Divljih pčela' provode slobodno vrijeme: 'Zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja'

Snimanje prve sezone hit-serije 'Divlje pčele' spojilo je glumačku ekipu u intenzivnom radnom ritmu, no iza kamera stvorena su prijateljstva koja su nastavljena i izvan seta. U razdoblju od rujna do travnja snimljeno je čak 150 epizoda, a radni dani provedeni na setu brzo su se pretvorili u privatna druženja.
Davor Pavić, koji je ulogom Milana Čavke osvojio gledatelje, u razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorio o privatnim odnosima s kolegama i otkrio tko mu iz glumačke ekipe najviše nedostaje dok traje ljetna pauza.
"Mlađi dio ekipe stvarno se povezao"
Na pitanje s kime se najčešće čuje i viđa sada kada su se kamere ugasile, Davor nije skrivao oduševljenje energijom koja vlada među njima:
"Ne mogu vjerovati da je prva sezona već završila. Od rujna 2025. do travnja 2026. snimili smo čak 150 epizoda i sve je prošlo nevjerojatno brzo. Osim uspomena, stekao sam i prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Svi mi nedostaju, a posebno smo se mi mlađi stvarno povezali."
Zajednička ljetovanja, kave i ljetna druženja
Kako otkriva, komunikacija i druženje među glumcima ne prestaju ni tijekom ljetnih mjeseci kada svi pune baterije na obali:
"Često smo u kontaktu, zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja. Nedavno sam se vidio s Margaritom, Marinom i Perom, čujem se i s Lukom, Ivanom, Anom Marijom te objema Lidijama. Jedva čekam da ponovno krenemo sa snimanjem."