'Di su pare, Nikola?': Radnici krenuli u štrajk, a iza svega se krije opasan plan Ante Vukasa

Milan i Marko Čavka, slijedeći naputke Ante Vukasa, odlučili su iskoristiti već nezadovoljne radnike kako bi diskreditirali Nikolu, trenutnog voditelja obiteljskog poslovanja. Njihov plan bio je jednostavan, ali iznimno okrutan - proširiti glasine o masovnim otkazima. Radnicima je priopćeno da će svi dobiti otkaz, što je bila iskra koja je zapalila bijes zbog neisplaćenih plaća.

Očajni i ljutiti, radnici su ubrzo došli pred Nikolu tražeći ono što im s pravom pripada. "Di su pare, Nikola?", odjekivalo je poljima dok su ga opkoljavali sa svih strana. Nikola je pokušao preuzeti autoritet, uvjeravajući masu da nema oca te da on sada vodi glavnu riječ. Obećao je da nitko neće dobiti otkaz i zamolio za strpljenje.

Međutim, radnici, siti praznih obećanja, nisu željeli slušati izgovore. "Šta da ti vjerujem na lijepe oči? A di su pare?", bio je njihov jasan odgovor na Nikoline pokušaje mirenja.