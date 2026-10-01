'Di su pare, Nikola?': Radnici krenuli u štrajk, a iza svega se krije opasan plan Ante Vukasa

Manipulacija i laži
Milan i Marko Čavka, slijedeći naputke Ante Vukasa, odlučili su iskoristiti već nezadovoljne radnike kako bi diskreditirali Nikolu, trenutnog voditelja obiteljskog poslovanja. Njihov plan bio je jednostavan, ali iznimno okrutan - proširiti glasine o masovnim otkazima. Radnicima je priopćeno da će svi dobiti otkaz, što je bila iskra koja je zapalila bijes zbog neisplaćenih plaća.
Očajni i ljutiti, radnici su ubrzo došli pred Nikolu tražeći ono što im s pravom pripada. "Di su pare, Nikola?", odjekivalo je poljima dok su ga opkoljavali sa svih strana. Nikola je pokušao preuzeti autoritet, uvjeravajući masu da nema oca te da on sada vodi glavnu riječ. Obećao je da nitko neće dobiti otkaz i zamolio za strpljenje.
Međutim, radnici, siti praznih obećanja, nisu željeli slušati izgovore. "Šta da ti vjerujem na lijepe oči? A di su pare?", bio je njihov jasan odgovor na Nikoline pokušaje mirenja.
Pravi problem leži u činjenici da novca jednostavno nema. Tvrtka se nalazi pred samim bankrotom, a obiteljsko imanje uloženo je u propalu industrijsku zonu koje nema. Nikola je stjeran u kut, svjestan da nema sredstava za isplatu radnika, dok njegov brat i otac jedva čekaju vidjeti kako tone.
Dok Nikola grčevito pokušava spasiti tvrtku od propasti i smiriti pobunjene radnike, konce iz sjene povlači upravo Ante Vukas.
U povjerljivom razgovoru s Markom, otac mu je poručio da ne ulazi u vatru ako je nema čime ugasiti, dodajući uz zlokoban osmijeh da će Nikolina sljedeća pogreška ujedno biti i njegova zadnja. Nakon tog pada, planirano je da upravo Marko sjedne na čelo i preuzme potpuno upravljanje poslom.
Ostaje za vidjeti kako će se razriješiti ova duboka poslovna i obiteljska kriza.
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