Tereza, obuzeta preispitivanjem, otvara se Nevenu i priznaje koliko je nesigurna hoće li mu ikada moći biti idealna partnerica. "Nešto sam razmišljala i zaključila sam da ja nikad neću bit žena tvojih snova. Pa evo, ne znam skuhati, ne znam ti ispeglati košulju, ne znam oprati pod, ne znam ništa", govori mu kroz suze, ne skrivajući koliko je opterećena vlastitim mislima.

Upravo takva ranjivost pokazuje koliko joj je važno da pred njim ne glumi savršenstvo, već otvoreno izgovori ono što je muči.