Tereza, obuzeta preispitivanjem, otvara se Nevenu i priznaje koliko je nesigurna hoće li mu ikada moći biti idealna partnerica. "Nešto sam razmišljala i zaključila sam da ja nikad neću bit žena tvojih snova. Pa evo, ne znam skuhati, ne znam ti ispeglati košulju, ne znam oprati pod, ne znam ništa", govori mu kroz suze, ne skrivajući koliko je opterećena vlastitim mislima.
Upravo takva ranjivost pokazuje koliko joj je važno da pred njim ne glumi savršenstvo, već otvoreno izgovori ono što je muči.
Nevenov odgovor i vizija budućnosti
Neven joj uzvraća nježno i bez zadrške, nastojeći umiriti njezine sumnje i pokazati joj kakvu je sliku imao čim ju je ugledao. Grleći je, jasno joj daje do znanja koliko mu znači i kako vidi njihov zajednički put: "Tereza, ja prvi put kad sam te vidio, cijela budućnost mi je bila pred očima. Ti, ja, ogromna, neuredna, glasna kuća puna djece i unuka."
Taj topao zagrljaj i iskrena izjava donose snažan emotivni predah i pokazuju koliko je Neven spreman stati uz nju unatoč svim preprekama.
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