Dirljive scene koje tjeraju do suza! General pomilovao Katu: 'Nadam se da je ovo kraj tvojim mukama i da će ti odsad samo na dobro ići'

Ivica i Rajka razgovaraju o svemu, on se ispričava sestri još jednom zbog svega. "Oni su namjerno ubili mog sina", rekao je Ivica svojoj sestri. Kata otkriva Jakovu da joj je general obećao pomilovanje, oboje su presretni zbog svega.

Zora nastavlja raditi, a Marko je nagovara da se vrati s njim u Vrilo. Došao je zbog nje u Zagreb i pokušava je odvesti kući. General je pomilovao Katu - pred Jakovom. "Nadam se da je ovo kraj tvojim mukama i da će ti odsad samo na dobro ići", rekao je general koji je, kaže, postupao po svojoj savjesti. "Slobodni ste ići, nema više milicije u hodniku", odzvanjale su generalove riječi bolničkom sobom.