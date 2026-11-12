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Divlje pčele

Dirljive scene koje tjeraju do suza! General pomilovao Katu: 'Nadam se da je ovo kraj tvojim mukama i da će ti odsad samo na dobro ići'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
12.11.2026 11:55

Ivica i Rajka razgovaraju o svemu, on se ispričava sestri još jednom zbog svega. "Oni su namjerno ubili mog sina", rekao je Ivica svojoj sestri. Kata otkriva Jakovu da joj je general obećao pomilovanje, oboje su presretni zbog svega. 

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Tužitelj Barešić je došao kod obitelji Vukas i uručio Terezi buket. Cvita provocira obitelj za stolom i otkriva da je prvi Nevenov buket pronašla u smeću.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Zora nastavlja raditi, a Marko je nagovara da se vrati s njim u Vrilo. Došao je zbog nje u Zagreb i pokušava je odvesti kući. General je pomilovao Katu - pred Jakovom. "Nadam se da je ovo kraj tvojim mukama i da će ti odsad samo na dobro ići", rekao je general koji je, kaže, postupao po svojoj savjesti. "Slobodni ste ići, nema više milicije u hodniku", odzvanjale su generalove riječi bolničkom sobom.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
Divlje pčele

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Divlje pčele

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