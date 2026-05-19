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Divlje pčele

'Divlje pčele' osvojile nagradu za najbolju TV seriju, a Amar Bukvić proglašen najboljim glumcem

Glumačka ekipa hit-serije 'Divlje pčele' ima veliki razlog za slavlje. Na svečanoj dodjeli nagrada Story Hall of Fame publika je upravo 'Divlje pčele' odabrala za najbolju TV seriju, dok je Amar Bukvić osvojio nagradu za najboljeg glumca

RTL.hr
19.05.2026 09:50

Emotivni trenutak podjele nagrada podijeljen je i na društvenim mrežama od Story.hr, gdje se moglo vidjeti kako je ekipa RTL-ove serije ponovno privukla veliku pažnju publike i domaće scene.

Veliko priznanje za hit-seriju

Divlje pčele' već mjesecima drže gledatelje prikovanima uz male ekrane, a čini se da je publika sada svoju podršku potvrdila i glasovima. Na pozornici je objavljeno da je upravo RTL-ova serija osvojila nagradu za najbolju TV seriju prema izboru čitatelja portala Story.hr.

Story Hall of Fame - Cabaret Edition
Story Hall of Fame - Cabaret Edition FOTO: Josip Mikacic - Pixsell

Posebnu pažnju privukla je i glamurozna ekipa serije koja se pojavila na događanju. Među njima su bili Davor Pavić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Margarita Mladinić, Ivan Barišić i Amar Bukvić, koji su na crvenom tepihu pokazali elegantna i upečatljiva modna izdanja.

Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš
Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš FOTO: Instagram

Amar Bukvić osvojio nagradu za najboljeg glumca

Osim uspjeha same serije, večer je obilježio i Amar Bukvić koji je proglašen najboljim glumcem. Glumac je na pozornici preuzeo nagradu, a fotografije s dodjele ubrzo su preplavile društvene mreže.

Publika ga je posebno zavoljela kroz ulogu u 'Divljim pčelama', a brojni gledatelji posljednjih mjeseci upravo njegove scene izdvajaju među najemotivnijima i najintenzivnijima u seriji.

Story Hall of Fame - Cabaret Edition
Story Hall of Fame - Cabaret Edition FOTO: Josip Mikacic - Pixsell

Zvijezde 'Divljih pčela' ukrale pažnju

Društvene mreže bile su pune trenutaka iza kulisa, zajedničkih fotografija i glamuroznih izdanja glumačke ekipe. Crni outfiti, elegantne haljine i upečatljivi detalji dodatno su naglasili atmosferu velike večeri.

Ekipa serije još je jednom pokazala koliko su povezani i izvan seta, a mnogi fanovi u komentarima su poručili kako ih posebno veseli vidjeti zajedno i kada kamere ne snimaju scene iz Vrila.

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