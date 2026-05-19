'Divlje pčele' osvojile nagradu za najbolju TV seriju, a Amar Bukvić proglašen najboljim glumcem

Emotivni trenutak podjele nagrada podijeljen je i na društvenim mrežama od Story.hr, gdje se moglo vidjeti kako je ekipa RTL-ove serije ponovno privukla veliku pažnju publike i domaće scene.

Divlje pčele' već mjesecima drže gledatelje prikovanima uz male ekrane, a čini se da je publika sada svoju podršku potvrdila i glasovima. Na pozornici je objavljeno da je upravo RTL-ova serija osvojila nagradu za najbolju TV seriju prema izboru čitatelja portala Story.hr .

Posebnu pažnju privukla je i glamurozna ekipa serije koja se pojavila na događanju. Među njima su bili Davor Pavić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Margarita Mladinić, Ivan Barišić i Amar Bukvić, koji su na crvenom tepihu pokazali elegantna i upečatljiva modna izdanja.

Osim uspjeha same serije, večer je obilježio i Amar Bukvić koji je proglašen najboljim glumcem. Glumac je na pozornici preuzeo nagradu, a fotografije s dodjele ubrzo su preplavile društvene mreže.

Publika ga je posebno zavoljela kroz ulogu u 'Divljim pčelama', a brojni gledatelji posljednjih mjeseci upravo njegove scene izdvajaju među najemotivnijima i najintenzivnijima u seriji.