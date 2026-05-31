Divlje pčele

'Divlje pčele' ulaze u samu završnicu sezone: Ovo su 5 najvećih pitanja i misterija na koje moramo dobiti odgovor

Tajne izlaze na vidjelo, savezi pucaju, a istine koje su godinama bile skrivane prijete promijeniti živote stanovnika Vrila. Uoči finala prve sezone izdvojili smo pet najvećih misterija o kojima gledatelji najviše raspravljaju

31.05.2026 22:00

Kako se bliži posljednja epizoda prve sezone 'Divljih pčela', sve je manje vremena za odgovore, a sve više pitanja. Neke tajne već su djelomično otkrivene, no mnoge ključne istine i dalje vise u zraku. Upravo zato društvene mreže i forumi puni su teorija o tome što nas čeka u velikom finalu.

1. Tko je zapravo Vice Radonić, odnosno Zlatan?

Jedna od najvećih nepoznanica u završnici prve sezone svakako je Vice Radonić, odnosno čovjek koji se samo predstavlja tim imenom. Gledatelji su doznali da se on zapravo zove Zlatan i da se pretvara da je Vice Radonić iz Čilea, a u cijeloj prijevari nije sam.

Manuela, odnosno Jolanda, njegova je suučesnica u toj igri, a istinu je razotkrio Marko Vukas. Ipak, i dalje ne znamo ono najvažnije: kako je Zlatan uopće došao do ideje da preuzme Vicin identitet, tko mu je u tome pomogao i koji je njegov krajnji cilj.

Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

2. Hoće li ikada izaći puna istina o ubojstvu Josipa Vukasa?

Smrt Josipa Vukasa i dalje baca sjenu na gotovo sve likove u seriji. Gledatelji znaju mnogo više nego većina stanovnika Vrila, ali jedno veliko pitanje i dalje ostaje otvoreno - hoće li istina konačno postati javna?

Ante Vukas, Marko Vukas i Milan Čavka povezani su s događajima koji su doveli do Josipove smrti, no nitko za to još nije odgovarao. Hoće li njihova tajna ostati zakopana ili će netko napokon progovoriti?

Josip Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

3. Što će Teodora napraviti s dokazima protiv sestara Runje?

Teodora trenutno drži možda najopasnije oružje u cijeloj seriji.

U njezinim su rukama dokazi koji upućuju na to da su Katarina, Zora i Teodora bile uključene u kobnu noć kada je stradao Petar. Upravo zahvaljujući tim dokazima uspjela je ucijeniti Katarinu i natjerati je da razmišlja o predaji policiji.

No što je njezin konačni plan? Hoće li dokaze predati policiji, iskoristiti ih za osvetu ili pokušati ostvariti neki sasvim drugi cilj? Gledatelji se slažu u jednom - Teodora još nije rekla posljednju riječ.

Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

4. Koja je cijela istina o Tomi Domazetu i što se događa s Rankom?

Iako je Toma Domazet već dugo jedan od ključnih likova serije, njegov život i dalje je obavijen velom tajne. Njegova ratna prošlost još nije do kraja rasvijetljena. 

Istodobno, mnoge zanima i stanje Ranka Badurine. Njegova priča posljednjih se tjedana sve više isprepliće s ostalim misterijima, a gledatelji se pitaju krije li i on više nego što pokazuje.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

5. Hoće li Ranko i Rajka konačno dobiti svoj sretan kraj?

Dok se oko njih ruše obitelji, otkrivaju tajne i događaju tragedije, Ranko i Rajka ostali su jedan od najomiljenijih dvojaca među gledateljima.

Njihov odnos razvijao se polako, bez velikih drama i manipulacija koje često prate druge ljubavne priče u seriji. Upravo zato mnogi navijaju da njih dvoje napokon dobiju priliku za sreću.

Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Finale je sve bliže

Jedno je sigurno - pred stanovnicima Vrila najburniji su dani dosad. Hoće li sve tajne konačno izaći na vidjelo ili će neke ostati skrivene i za drugu sezonu, saznat ćemo vrlo brzo.

