Djeca su postala ono protiv čega su se borili? Paralele roditelja i djece koje mijenjaju pogled na 'Divlje pčele'

U 'Divljim pčelama' sukobi se ne nasljeđuju samo kroz zemlju i prezime, nego kroz karakter. I što se radnja više razvija, to je jasnije da djeca u Vrilu polako postaju ono protiv čega su se cijeli život borili

icon-close

Paralele između generacija u 'Divljim pčelama' više nisu suptilne, već postaju bolno očite.

Nikola i Ante dijele istu hladnoću pod drugačijim izgovorom

Nikola je godinama djelovao kao suprotnost Anti. Umjereniji, suvremeniji, manje brutalan. No pod pritiskom krize, njegova maska počinje pucati. Ante je u prošlosti znao racionalno rješavati obiteljske probleme, čak i kada su ti problemi bili ljudi. Emocije su za njega bile prepreka, a čast obitelji iznad svega. Danas Nikola pokazuje isti obrazac. Kad situacija izmakne kontroli, poseže za planom, kalkulacijom, kontrolom. Sve češće ušutkava vlastitu suprugu, donosi odluke bez nje i postavlja se kao jedini autoritet. Razlika između njih sve je tanja.

icon-expand Nikola, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora i Divna nose teret srama kroz dvije generacije

Divna je nosila teret stigme i osude u vremenu koje ženama nije praštalo pogreške. Njezina mladost obilježena je društvenim pritiscima i osjećajem da mora šutjeti. Zora, desetljećima kasnije, ponovno stoji pred istim zidom. Strah od osude, od skandala, od razočaranja obitelji. Iako živi u drugom vremenu, njezina borba gotovo je identična majčinoj. Umjesto da prekine ciklus, ona ga ponavlja skrivajući, kalkulirajući, pokušavajući kontrolirati posljedice. Kao da povijest obitelji Runje ne dopušta drugačiji ishod.

icon-expand Divna i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov i Ivica oboje su romantični idealisti ili kukavice?

Ivica je bio zaljubljen u Divnu, ženu koja je bila u braku s Andrijom. Ta ljubav nije ostala samo na osjećajima, iz te veze rodilo se dijete. Posljedice su bile razorne, Divna je nosila sram, a cijela obitelj je bila obilježena. Ivica je volio, ali nije imao hrabrosti preuzeti punu odgovornost. Danas gledamo Jakova, koji se voli prikazivati kao pravednik. No Jakov voli Katarinu i to ne skriva u sebi. Problem je što je u braku s Teodorom. I dok govori o časti i istini, on paralelno slama ženu koja mu je supruga. Svrlja, ne poštuje brak, ne donosi čistu odluku. Umjesto da prekine jedan odnos prije nego započne drugi, bira put između. U oba slučaja, žene su te koje nose posljedice.

icon-expand Jakov, Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL