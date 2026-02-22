Djeca su postala ono protiv čega su se borili? Paralele roditelja i djece koje mijenjaju pogled na 'Divlje pčele'

Paralele između generacija u 'Divljim pčelama' više nisu suptilne, već postaju bolno očite.
Nikola i Ante dijele istu hladnoću pod drugačijim izgovorom
Nikola je godinama djelovao kao suprotnost Anti. Umjereniji, suvremeniji, manje brutalan. No pod pritiskom krize, njegova maska počinje pucati.
Ante je u prošlosti znao racionalno rješavati obiteljske probleme, čak i kada su ti problemi bili ljudi. Emocije su za njega bile prepreka, a čast obitelji iznad svega. Danas Nikola pokazuje isti obrazac. Kad situacija izmakne kontroli, poseže za planom, kalkulacijom, kontrolom. Sve češće ušutkava vlastitu suprugu, donosi odluke bez nje i postavlja se kao jedini autoritet. Razlika između njih sve je tanja.
Zora i Divna nose teret srama kroz dvije generacije
Divna je nosila teret stigme i osude u vremenu koje ženama nije praštalo pogreške. Njezina mladost obilježena je društvenim pritiscima i osjećajem da mora šutjeti.
Zora, desetljećima kasnije, ponovno stoji pred istim zidom. Strah od osude, od skandala, od razočaranja obitelji. Iako živi u drugom vremenu, njezina borba gotovo je identična majčinoj. Umjesto da prekine ciklus, ona ga ponavlja skrivajući, kalkulirajući, pokušavajući kontrolirati posljedice. Kao da povijest obitelji Runje ne dopušta drugačiji ishod.
Jakov i Ivica oboje su romantični idealisti ili kukavice?
Ivica je bio zaljubljen u Divnu, ženu koja je bila u braku s Andrijom. Ta ljubav nije ostala samo na osjećajima, iz te veze rodilo se dijete. Posljedice su bile razorne, Divna je nosila sram, a cijela obitelj je bila obilježena. Ivica je volio, ali nije imao hrabrosti preuzeti punu odgovornost.
Danas gledamo Jakova, koji se voli prikazivati kao pravednik. No Jakov voli Katarinu i to ne skriva u sebi. Problem je što je u braku s Teodorom. I dok govori o časti i istini, on paralelno slama ženu koja mu je supruga. Svrlja, ne poštuje brak, ne donosi čistu odluku. Umjesto da prekine jedan odnos prije nego započne drugi, bira put između.
U oba slučaja, žene su te koje nose posljedice.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.