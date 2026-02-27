Dobri dečki 'Divljih pčela'! Na setu vlada idila, a Toma i Veljko pozirali s posebnom gošćom

Dok ih gledamo u napetim, dramatičnim i ponekad vrlo teškim scenama u seriji 'Divlje pčele' , iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera.

Na jednoj od fotografija Amar Bukvić, koji utjelovljuje Tomu Domazeta, i Antonio Scarpa kao Željko Budimir poziraju uz neočekivanu "gošću" - malu crnu kozicu. Dok Amar prstom pokazuje prema simpatičnoj četveronožnoj zvijezdi, Antonio stoji ozbiljan, gotovo u maniri svog lika, ali s osmijehom koji odaje da je riječ o čistoj zabavi.

Fotografija je brzo postala hit među fanovima jer pokazuje jednu toplu, razigranu stranu snimanja. Teško je povjerovati da su to isti oni likovi koji u seriji prolaze kroz ratne traume, moralne dileme i obiteljske sukobe.