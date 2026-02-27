Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Dobri dečki 'Divljih pčela'! Na setu vlada idila, a Toma i Veljko pozirali s posebnom gošćom

Ekipa muškog dijela glumačke postave 'Divljih pčela' pokazala je da, unatoč ozbiljnim likovima koje tumače, na setu itekako znaju biti opušteni i nasmijati se do suza

RTL.hr
27.02.2026 09:20

Dok ih gledamo u napetim, dramatičnim i ponekad vrlo teškim scenama u seriji 'Divlje pčele', iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera.

Toma i Željko s kozom!

Na jednoj od fotografija Amar Bukvić, koji utjelovljuje Tomu Domazeta, i Antonio Scarpa kao Željko Budimir poziraju uz neočekivanu "gošću" - malu crnu kozicu. Dok Amar prstom pokazuje prema simpatičnoj četveronožnoj zvijezdi, Antonio stoji ozbiljan, gotovo u maniri svog lika, ali s osmijehom koji odaje da je riječ o čistoj zabavi.

Fotografija je brzo postala hit među fanovima jer pokazuje jednu toplu, razigranu stranu snimanja. Teško je povjerovati da su to isti oni likovi koji u seriji prolaze kroz ratne traume, moralne dileme i obiteljske sukobe.

Amar Bukvić i Antonio Scarpa
Amar Bukvić i Antonio Scarpa FOTO: Instagram

Ekipa na okupu u šumi

Na drugoj fotografiji ekipa je na terenu, u šumi, u kostimima i u punom sastavu. Redom poziraju: Amar Bukvić kao Toma Domazet, Matija Kačan kao Veljko, Ante Krstulović kao Krsto, Alen Šalinović kao Jerko Sikirica te Antonio Scarpa kao Željko Budimir.

Ozbiljni izrazi, brkovi, kaput i policijska kapa, sve izgleda kao kadar iz napete scene. No iza te slike stoji prijateljska atmosfera i tim koji očito funkcionira kao prava mala ekipa.

Amar Bukvić, Matija Kačan, Ante Krstulović, Alen Šalinović, Antonio Scarpa
Amar Bukvić, Matija Kačan, Ante Krstulović, Alen Šalinović, Antonio Scarpa FOTO: Instagram

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele serija divlje pčele glumci divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Sokolice su nerazdvojne! Sestre Runje iz 'Divljih pčela' uživaju na suncu

Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?

Ranko iz 'Divljih pčela' otkrio kako savladava tekst i tko mu najviše pomaže: 'Divni Šale i ja'

Glumica 'Divljih pčela' Lidija Kordić u gradskom izdanju: 'Nedostaje mi Sarajevo'

Dok ga svi traže, Toma Domazet sam u šumi vodi najtežu bitku

Gdje je Toma? Sve je spremno, Katarina izgleda predivno, ali mladoženje nema