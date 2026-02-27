Dogodilo se i to! Stvari se možda mijenjaju u 'Divljim pčelama': 'Evo i Mirjane konačno do Kame'

Jedna fotografija sa seta 'Divljih pčela' bila je dovoljna da se publika uzbudi. Sanja Vejnović kratko je napisala: "Evo i Mirjane konačno do Kame!" - i time najavila prizor koji u seriji gotovo nikada ne gledamo.
Jer Mirjana Vukas i gostionica kod Kame nisu uobičajena kombinacija.
Mirjana koja se drži podalje od seoskih rasprava
U svijetu 'Divljih pčela' Mirjana je žena statusa, moći i distance. Elegantna, samouvjerena i uvijek besprijekorno dotjerana, rijetko zalazi u prostor u kojem se mještani okupljaju, raspravljaju i komentiraju sve što se događa u Vrilu.
Gostionica kod Kame simbol je "narodnog" dijela sela, mjesto gdje se kuju planovi i otvaraju sukobi. Upravo zato njezin dolazak ondje ima posebnu težinu i izaziva znatiželju.
Jaka ekipa na jednom mjestu
Na fotografiji se uz Sanju Vejnović kao Mirjanu nalaze Margarita Mladinić kao Tereza, Lidija Penić-Grgaš kao Cvita, Zijad Gračić kao don Jere, Marija Borić Jerneić kao Karmela te Matija Kačan kao Veljko Budimir.
Ekipa je pozirala u prepoznatljivom ambijentu gostionice, a atmosfera na setu djeluje vedro i opušteno. Ipak, sama činjenica da je Mirjana dio tog kadra govori da scena nosi dodatnu simboliku.