Divlje pčele

Dogodilo se i to! Stvari se možda mijenjaju u 'Divljim pčelama': 'Evo i Mirjane konačno do Kame'

Mirjana je navikla držati stvari pod kontrolom u 'Divljim pčelama', ali kada se pojavi u prostoru gdje vladaju emocije i otvoreni sukobi, jasno je da će dinamika biti drugačija

RTL.hr
27.02.2026 16:00

Jedna fotografija sa seta 'Divljih pčela' bila je dovoljna da se publika uzbudi. Sanja Vejnović kratko je napisala: "Evo i Mirjane konačno do Kame!" - i time najavila prizor koji u seriji gotovo nikada ne gledamo.

Jer Mirjana Vukas i gostionica kod Kame nisu uobičajena kombinacija.

Mirjana koja se drži podalje od seoskih rasprava

U svijetu 'Divljih pčela' Mirjana je žena statusa, moći i distance. Elegantna, samouvjerena i uvijek besprijekorno dotjerana, rijetko zalazi u prostor u kojem se mještani okupljaju, raspravljaju i komentiraju sve što se događa u Vrilu.

Gostionica kod Kame simbol je "narodnog" dijela sela, mjesto gdje se kuju planovi i otvaraju sukobi. Upravo zato njezin dolazak ondje ima posebnu težinu i izaziva znatiželju.

Margarita Mladinić, Lidija Penić-Grgaš, Zijad Gračić, Sanja Vejnović kao Mirjana Vukas, Marija Borić Jerneić, Matija Kačan
Margarita Mladinić, Lidija Penić-Grgaš, Zijad Gračić, Sanja Vejnović kao Mirjana Vukas, Marija Borić Jerneić, Matija Kačan FOTO: Instagram

Jaka ekipa na jednom mjestu

Na fotografiji se uz Sanju Vejnović kao Mirjanu nalaze Margarita Mladinić kao Tereza, Lidija Penić-Grgaš kao Cvita, Zijad Gračić kao don Jere, Marija Borić Jerneić kao Karmela te Matija Kačan kao Veljko Budimir.

Ekipa je pozirala u prepoznatljivom ambijentu gostionice, a atmosfera na setu djeluje vedro i opušteno. Ipak, sama činjenica da je Mirjana dio tog kadra govori da scena nosi dodatnu simboliku.

