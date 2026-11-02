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Divlje pčele

Dogovor iza zatvorenih vrata: Špiljak očistio dosje Barešićeva oca

Siniša Špiljak uspio je potpuno očistiti dosje oca tužitelja Nevena Barešića, osiguravajući mu izlazak na slobodu.

RTL.hr
02.11.2026 20:45

Opran obiteljski dosje

Barešićev otac sada je slobodan čovjek, a dokumenti koji su ga teretili više ne predstavljaju nikakav problem. Špiljak je odigrao ključnu ulogu u ovom pravnom čišćenju, koristeći svoj utjecaj kako bi izbrisao tragove prošlosti.

"Dokumenti su riješeni, slobodan je, može se vratiti kad god mu zdravlje dopusti", izjavio je Špiljak tijekom njihovog sastanka, dajući do znanja da zadatak nije bio jednostavan. "Samo da znaš, oprati dosje osobe kao što je tvoj otac zahtijevalo je dosta napora. Ali, bez obzira na sve, lijepo je vidjeti kako djeca mare za svoje roditelje."

Usluga za uslugu

Ovaj veliki potez nije prošao bez obostranih interesa i zahvalnosti. Barešić, vidno zadovoljan ishodom situacije sa svojim ocem, nije štedio riječi hvale za Špiljkovu efikasnost.

Neven Barešić, Divlje pčele
Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Eto, vidite, druže Špiljak. Znao sam ja da vi to možete, za čovjeka vaših kapaciteta, to je sitnica", uzvratio je tužitelj. Zauzvrat, Barešić je završio svoj dio posla oko službenog izvještaja Ante Vukasa koji se s nestrpljenjem iščekivao.

Oslobođeni zbog manjka dokaza

Zahvaljujući ovom dogovoru, službeni izvještaj sada oslobađa mnoge važne figure. Kako je sam Barešić potvrdio Špiljku, meta će biti samo oni manji prijestupnici.

"Moj izvještaj je spreman. Nekoliko sitnih aktera bit će optuženo za prekršaje, a ostali bitni ljudi bit će pušteni na slobodu zbog manjka dokaza", poručio je Barešić, čime su optužbe protiv glavnih osumnjičenih praktički nestale.

Između dogovora iza zatvorenih vrata i novih pravnih preokreta, jasno je da napetosti u mjestu neće tako brzo splasnuti.

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