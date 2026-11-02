Dogovor iza zatvorenih vrata: Špiljak očistio dosje Barešićeva oca

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Opran obiteljski dosje

Barešićev otac sada je slobodan čovjek, a dokumenti koji su ga teretili više ne predstavljaju nikakav problem. Špiljak je odigrao ključnu ulogu u ovom pravnom čišćenju, koristeći svoj utjecaj kako bi izbrisao tragove prošlosti. "Dokumenti su riješeni, slobodan je, može se vratiti kad god mu zdravlje dopusti", izjavio je Špiljak tijekom njihovog sastanka, dajući do znanja da zadatak nije bio jednostavan. "Samo da znaš, oprati dosje osobe kao što je tvoj otac zahtijevalo je dosta napora. Ali, bez obzira na sve, lijepo je vidjeti kako djeca mare za svoje roditelje."

Usluga za uslugu

Ovaj veliki potez nije prošao bez obostranih interesa i zahvalnosti. Barešić, vidno zadovoljan ishodom situacije sa svojim ocem, nije štedio riječi hvale za Špiljkovu efikasnost.

icon-expand icon-close icon-close Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Eto, vidite, druže Špiljak. Znao sam ja da vi to možete, za čovjeka vaših kapaciteta, to je sitnica", uzvratio je tužitelj. Zauzvrat, Barešić je završio svoj dio posla oko službenog izvještaja Ante Vukasa koji se s nestrpljenjem iščekivao.

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