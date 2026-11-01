Dogovor oko bijega: Treba smisliti plan kako se riješiti Mađara

Prašina u oči Krneti
Iako se činilo da će izdati Katu i njezin plan s ključem te bijegom, Eva je smislila potpuno novu taktiku. Nakon što se vratila zatvorenicama, otkrila im je da je razgovarala s Krnetom, ali da ga je uspjela majstorski zavarati.
Kako bi umirila djevojke koje su bile u strahu, Eva im je jasno poručila: "Malo sam mu ubacila prašine u oči". Time je potvrdila da je njezina priča o Katinom saznanju za trudnoću zapravo bila samo dobra varka za upravitelja, čime je kupila dragocjeno vrijeme.
Novi dogovor o bijegu
Kako bi njezina predanost planu zvučala što uvjerljivije, Eva se pridružila Kati, Franki i Kristini te zatražila da napokon čuje cijeli plan. Iako su zatvorenice isprva bile prilično sumnjičave prema njoj, napetost u ćeliji ubrzo se pretvorila u ozbiljno strateško planiranje.
Djevojke su svjesne da sada imaju strogo ograničeno vrijeme prije nego što Krneta zbroji dva i dva te shvati što se zapravo događa. Zbog toga moraju djelovati jako brzo, usklađeno i bez ijedne pogreške.
Sada se pred njima postavlja velika prepreka koja zahtijeva hitan odgovor. Naime, glavni problem u njihovom dugo osmišljavanom planu bijega postao je Mađar.
Djevojke sada hitno trebaju smisliti plan kako ga se uspješno riješiti, a da pritom ne ugroze vlastite šanse za izlazak na slobodu. Evina snalažljivost ponovno će morati biti na vrhuncu zadatka.
Ostaje za vidjeti hoće li možda Aldo na kraju postati još jednom njihov saveznik kao što je bio i na Katarininom pobačaju. Ili mu je Krneta unio strah u kosti prijetnjama o njegovoj obitelji?
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