Dogovor oko bijega: Treba smisliti plan kako se riješiti Mađara

Eva je ponovno iznenadila gledatelje svojim neočekivanim postupcima. Nakon napetog razgovora s Krnetom, odlučila je preokrenuti priču i dogovoriti detalje bijega s Katom, Frankom i Kristinom

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Prašina u oči Krneti

Iako se činilo da će izdati Katu i njezin plan s ključem te bijegom, Eva je smislila potpuno novu taktiku. Nakon što se vratila zatvorenicama, otkrila im je da je razgovarala s Krnetom, ali da ga je uspjela majstorski zavarati. Kako bi umirila djevojke koje su bile u strahu, Eva im je jasno poručila: "Malo sam mu ubacila prašine u oči". Time je potvrdila da je njezina priča o Katinom saznanju za trudnoću zapravo bila samo dobra varka za upravitelja, čime je kupila dragocjeno vrijeme.

Novi dogovor o bijegu

Kako bi njezina predanost planu zvučala što uvjerljivije, Eva se pridružila Kati, Franki i Kristini te zatražila da napokon čuje cijeli plan. Iako su zatvorenice isprva bile prilično sumnjičave prema njoj, napetost u ćeliji ubrzo se pretvorila u ozbiljno strateško planiranje. Djevojke su svjesne da sada imaju strogo ograničeno vrijeme prije nego što Krneta zbroji dva i dva te shvati što se zapravo događa. Zbog toga moraju djelovati jako brzo, usklađeno i bez ijedne pogreške.

icon-expand icon-close icon-close Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL