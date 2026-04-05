Divlje pčele

Dok Ante ne sluti ništa, Nikola Vukas povlači ključne poteze i pokreće vlastitu igru

Mladi Nikola Vukas, sin moćnog Ante, počeo je vući opasne poteze iza očevih leđa, uspostavljajući kontakt s ključnim suradnicima i predstavljajući se kao novi vođa obiteljskog carstva

RTL.hr
05.04.2026 14:00

Njegov najnoviji potez u 'Divljim pčelama', tajni telefonski razgovor s utjecajnim Trogrlićem, otkriva hladnokrvno isplaniranu strategiju koja bi mogla zauvijek promijeniti odnos snaga i zabiti nož u leđa ocu koji o tome ne sluti ništa.

Hladan poziv koji mijenja sve

Iako se do sada nisu imali prilike službeno upoznati, Nikola je preuzeo inicijativu i kontaktirao Trogrlića, jednog od ključnih partnera svoga oca. Razgovor je započeo formalnim tonom, uz obostrano iskazivanje poštovanja temeljeno na dugogodišnjoj suradnji njihovih obitelji. "I bome je i moj otac imao samo riječi hvale o vama", izjavio je Nikola, gradeći most povjerenja prije nego što je prešao na stvar.

Nakon uvodnih formalnosti, Nikola je bez oklijevanja objavio svoju namjeru. "Ne znam jeste li upućeni, ali ja preuzimam s vremenom sve veći dio posla u mojoj obitelji", samouvjereno je poručio iznenađenom Trogrliću. Ovim potezom jasno se postavio kao nova, dominantna figura, sugerirajući da je vrijeme njegova oca Ante prošlo i da započinje nova era pod njegovim vodstvom. Trogrlić, iako pomalo zatečen, prihvatio je vijest s odobravanjem, impresioniran "mladenačkom poletnošću" mladog Vukasa.

Nikola, Divlje pčele
Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Industrijska zona kao poligon moći

Kako bi svoje riječi potkrijepio djelima, Nikola je odmah preuzeo kontrolu nad jednim od najvažnijih tekućih projekata - industrijskom zonom u Vrelu. Dao je jasne upute Trogrliću, čime je i službeno izgurao oca iz komunikacijskog lanca.

"Ja sam konkretno preuzeo dio industrijske zone u Vrelu, tako da odsad, kakva god pitanja da imate vezano za to, slobodno se obratite meni", odlučno je rekao, ne ostavljajući prostora za sumnju u svoje namjere. Kako bi dodatno učvrstio svoj položaj i dobio potpun uvid u situaciju, predložio je hitan sastanak u Splitu kako bi "rezimirali gdje točno stoje" s projektom i dogovorili korake za što bržu realizaciju. Trogrlić je bez pogovora pristao, čime je Nikolin plan dobio zeleno svjetlo.

Nikola, Divlje pčele
Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok Nikola Vukas plete mrežu novih saveza i preuzima konce obiteljskih poslova, njegov otac Ante ostaje u potpunom neznanju. Pitanje koje visi u zraku jest koji je Nikolin krajnji cilj i što će se dogoditi kada Ante shvati da mu sin, kojeg je možda pripremao za nasljednika, potajno radi o glavi. Sukob generacija u obitelji Vukas tek počinje, a posljedice bi mogle biti nesagledive.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

